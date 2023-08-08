"Челка Барби" ворвалась в тренды: что это за стрижка, от которой в восторге все модницы. Фото и видео

С тех пор как кинолента "Барби" вышла на экраны, девушки покрасили свой гардероб в розовый, подстригли трендовую Барби-челку, а некоторые даже решились стать блондинками. Фильм действительно привил многие тенденции, которые будут в моде еще несколько сезонов.

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Воздушная стрижка в стиле актрисы Марго Робби, которая сыграла главную героиню, доступна девушкам с любой структурой и цветом волос. OBOZREVATEL рассказывает об известной укладке и как ее сделать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Челка Барби – это по сути порванная бахрома с каскадной челкой-шторкой. Особенно выигрышно смотрится в сочетании с длинными волосами и пышным объемом.

Эксперты подчеркивают, что на такую прическу стоит решиться чуть позже осенью, когда температура воздуха и влажность снизятся. Ведь даже после умелой укладки эти факторы делают волосы непослушными – челка не будет воздушной и гладкой.

Мастера советуют больше использовать ножницы для филировки, чтобы челка не была обременена лишним количеством волос. Эта "порванная" ковбойская челка подойдет любому типу лица.

Впрочем, стилисты не рекомендуют стричь челку девушкам, у которых лицо небольшой формы, нависающие веки или глубоко посаженные глаза. Во всех остальных случаях она будет смотреться идеально и сочетаться с длинными пышными локонами.

Прическу с челкой в кукольном стиле можно оформить по-разному – от высокого хвоста и пучка до свободных локонов или ровных волос, которые все видели в киноленте "Барби".

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