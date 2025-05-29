Стильных вариантов много: что носить летом вместо джинсов

Хотя джинсы – это действительно удобный и эффектный вид поясной одежды, они давно превратились в настоящую униформу. Поэтому тем, кто хочет этим летом выглядеть на самом деле стильно, эксперты моды рекомендуют иметь несколько альтернативных вариантов.

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Издание Who What Wear собрало целых девять таких альтернатив. Вы точно найдете что-то, что подойдет под ваш стиль, образ жизни и тип фигуры.

Костюмные брюки

Пожалуй, это самый простой способ заменить джинсы. Благодаря современным стилистическим приемам их можно носить как в нарядных, так и в повседневных образах. Правильный подход делает костюмные брюки даже потенциально более универсальными, чем наши любимые джинсы. Добавьте к ним выразительный ремень и легкий льняной блейзер и получите поистине роскошный лук.

Юбка А-силуэта

Если вы любите длинные брюки, попробуйте пойти на эксперимент и заменить их длинной юбкой А-силуэта. Она тоже защитит ваши ноги от лишнего ультрафиолета, но при этом будет ощущаться более легкой в жару. Для повседневной носки сочетайте такую юбку с простой футболкой и балетками, а для чего-то более формального добавьте блузку и туфли на удобных маленьких каблуках.

Шорты до колена

Длинные шорты – настоящий хит этого сезона. Они более удобны в жару, чем длинные брюки, и при этом более элегантные и нарядные, чем обычные короткие шорты. Чтобы выдержать в образе интересную пропорцию, сочетайте их с коротким верхом – топом, рубашкой или курткой.

Юбка в бельевом стиле

Когда еще носить вещи в непринужденном и удобном бельевом стиле, как не летом. Выберите блестящую шелковую юбку-комбинацию и сочетайте ее с майкой на тонких бретелях для сохранения единой стилистики. Или наденьте жилет на голое тело, чтобы сформировать более дерзкий и при этом шикарный образ.

Шелковые брюки

Кстати, о шелке. Невесомые брюки из этого материала прекрасно заменят вам джинсы в жаркую погоду. При этом они одинаково хорошо подойдут для дневных городских образов и вечерних светских выходов. В дневные часы носите с майками и спортивной обувью, а для вечеринки скомбинируйте с сатиновым топом и туфлями на каблуках.

Мини-юбка

На противоположном конце модного спектра находится другой популярный стиль юбок этого сезона – дерзкое мини. Выбирайте плиссированные модели, которые напоминают о школьной форме. Или обратите внимание на вещи с интересными деталями, такими как запах, асимметричный крой или текстурированная ткань.

Леггинсы капри

Леггинсы капри снова в моде, но они отличаются от тех, которые были популярны в 2010-х годах. В этом сезоне выбирайте более короткие модели, которые приятнее носить в жару. Добавьте к ним свободную футболку базового кроя, а прикосновение цвета пусть обеспечат яркие аксессуары.

Юбка макси

Юбки длиной в пол снова в моде в этом сезоне. Обычно их считают либо элементом пляжной моды, либо вещью из суперформального гардероба. Но на самом деле юбка макси сочетается с большим количеством самых разнообразных вещей и может вписаться в любой стиль.

Хлопковые брюки

С приближением лета хлопковые брюки становятся все более привлекательным выбором. Легкие, удобные и удивительно универсальные, они станут более комфортной одеждой, чем жестко посаженные джинсы. Выбирайте строгий костюмный крой, вариант с расширенными штанинами или свободную спортивную пару с завязкой на талии.

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