Будущее за женщинами. 5 европейских принцесс, унаследующих трон

Сейчас в Европе при правлении только мужчины. Но следующими в очереди на трон в нескольких европейских странах – женщины.

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Пять стран готовы увидеть, как женщины поднимутся на свои престолы в ближайшие десятилетия. И сегодня OBOZ.UA расскажет вам об этих будущих королевах Швеции, Испании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов.

Кронпринцесса Швеции Виктория

Виктория, кронпринцесса Швеции и старший ребенок короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии родилась в 1977 году. Виктория должна стать четвертой королевой Швеции и первой женщиной-правителем страны с начала XVIII века.

Виктория училась во Франции, Соединенных Штатах и Швеции, где получила степень бакалавра по изучению мира и конфликтов в Упсальском университете. Также она работала в различных государственных учреждениях и прошла базовую военную подготовку в Вооруженных Силах Швеции.

В 2010 году Виктория вышла замуж за шведского фитнес-тренера Даниэля Вестлинга, который сейчас известен как кронпринц Даниэль. У них двое детей: 11-летняя принцесса Эстель и 7-летний принц Оскар. Эстель является второй в линии наследования после матери, первой шведской принцессой, назначенной наследником от рождения. До 1980 года мальчики становились в очередь наследования короны даже если имели старших сестер. Карл XVI Густав, например, стал королем в 1973 году, хотя у него есть четыре старшие сестры. Закон изменился, когда шведский парламент принял Акт о престолонаследии в 1979 году, чтобы способствовать гендерному равенству королевской власти.

Принцесса Испании Леонор

Леонора является старшей дочерью короля Фелипе VI и королевы Летиции, у которых также есть младшая дочь София. Но Леонор не является безоговорочной наследницей страны – в Испании первородство остается в центре наследственного права. Она считается вероятной наследницей, потому что может быть вытеснена, если у ее родителей родится сын. Однако, учитывая, что королю и королю сейчас за пятьдесят, шансы на то, что в семье появится принц, становятся все менее вероятными. Итак, скорее всего, Леонора станет первой правящей королевой Испании после Изабеллы II, правившей в середине 19 века.

С момента своего 18-летия Леонор неоднократно выступала на публичных мероприятиях от имени королевской семьи. Свою первую речь принцесса произнесла в 13 лет по случаю 40-летия конституции Испании.

Принцесса окончила двухлетний курс средней школы в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе. И сейчас проходит военное обучение, которое продлится 3 года. Принцесса идет по тому же пути, что и ее отец, прошедший подобное обучение до того, как стал королем. Ожидается, что после окончания военной подготовки она получит высшее образование.

Бельгийская принцесса Элизабет

Принцесса Элизабет войдет в историю, когда сойдет на трон как первая правящая королева страны. За десять лет до ее рождения был изменен закон, чтобы разрешить наследование женщины, и она станет первой, кто воспользуется этими изменениями. Если бы закон не приняли, ее младший брат принц Габриэль стал бы следующим королем. В настоящее время 23-летняя принцесса Элизабет – старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды (всего у королевской пары четверо детей: два сына и две дочери) – готовится к роли первой королевы Бельгии с подросткового возраста.

После окончания учебы она прошла год военной подготовки в Королевской военной академии в Брюсселе, подражая другим наследникам престола. Сейчас она учится в колледже Линкольна при Оксфордском университете, где выступала в команде по гребле. Элизабет уверенный оратор, имеет практику с малых лет: ее первое выступление было в девятилетнем возрасте, когда она открыла детскую больницу, названную в ее честь. Также ее поклонники высоко оценивают ее вкус в выборе одежды и спешат покупать то, что она носит, сравнивая Элизабет с принцессой Уэльской.

Принцесса Ингрид Александра Норвежская

20-летняя принцесса Ингрид Александра является второй в очереди на престол Норвегии после своего отца, кронпринца Хокона. Ожидается, что она станет второй королевой Норвегии, хотя она станет первой женщиной-монархом норвежского происхождения. Поскольку Норвегия внесла изменения в свою конституцию в 1990 году, чтобы придерживаться абсолютного первородства, Ингрид Александра имеет право получить корону впереди своего младшего брата, принца Сверре Магнуса.

Принцесса училась в начальной местной государственной школе вместе со своим старшим братом. Однако через несколько лет норвежская королевская семья объявила, что Ингрид Александра переходит в частную англоязычную международную школу в Осло. Этот выбор был сделан с целью лучшего овладения принцессой английского языка. В 2020 году Ингрид начала дальнейшее обучение в средней школе Эльвебаккен в Осло, которую окончила в 2023-м. С начала 2024 года Ингрид Александра начала 12-месячную военную подготовку в инженерном батальоне бригады "Норд". Когда она сойдет на трон, станет командующим армией Норвегии.

В свободное от учебы время принцесса любит заниматься серфингом, лыжным спортом и кикбоксингом. В 2020 году принцесса выиграла золотую медаль на национальном чемпионате по серфингу среди юниоров. Ингрид Александра также впервые прыгнула с парашютом сразу после своего 19-летия.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия

20-летняя Катарина-Амалия, голландская наследница престола, старший ребенок короля Виллема-Александра и королевы Максимы. Она станет четвертой королевой с тех пор, как ее прапрабабушка Вильгельмина стала первой королевой Нидерландов в 1890 году. Амалия, у которой есть две младшие сестры – принцессы Алексия и Ариана – является первой нидерландской принцессой, была обеспечена унаследовать корону от рождения.

Амалия пыталась найти тонкий баланс между исполнением своих королевских обязанностей и "обычными" делами для человека ее возраста. Когда Амалии исполнилось 18 лет в 2022 году, она стала членом Государственного совета Нидерландов. В то же время, принцесса отказалась от ежегодной помощи в размере 1,8 миллиона долларов, на которую она имеет право от правительства как наследница, заявив, что сейчас ничего не делает, чтобы заработать ее. В том же году Амалия начала учиться в Университете Амстердама, чтобы получить степень по политике, психологии, праву и экономике.

Однако девушке пришлось вернуться к родителям в королевский дворец в Гааге близ Амстердама. Это произошло из-за постоянных угроз похитить и убить ее от голландской преступной группы. Теперь принцесса посещает лекции в сопровождении службы безопасности. Она признается, что скучает по свободе, которую имела в студенческие годы, живя сама по себе.

Кроме этого, принцесса постоянно пытается держать "руку на пульсе" современных проблем: она откровенно говорит о психическом здоровье, раскрывая, что иногда навещает терапевта, и, не делая прямых комментариев по этому поводу, она была в центре внимания нового законодательства, которое означает, что члены королевской семьи LGBTQIA+ смогут жениться на ком пожелают не теряя права на престол.

В 2021 году была выпущена официальная биография под названием "Амалия", где она призналась, что еще не чувствует себя готовой к роли королевы. Поэтому она попросила отца питаться хорошо и заниматься спортом, чтобы еще долго жить и править.

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