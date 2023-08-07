Будете на высоте! Пять брюк, которые понадобятся осенью всем модницам: придают образу особый шик. Фото

Обычно штаны играют второстепенную роль в стилизации образа. Впрочем, осенью 2023 года этот элемент становится на первый план. Дизайнеры задают тон благодаря текстурам, выбирая мягкую шерсть или матовую кожу.

Видео дня

Классические джогеры и леггинсы, на удивление, вернулись в моду. OBOZREVATEL рассказывает о 5 брюки, которые должны быть в гардеробе в будущем сезоне.

Кожаные джогеры

Всеми любимые джогеры исчезли из коллекций дизайнеров на несколько лет. В 2023 году модельеры добавили кожаные брюки-джогеры коричневого и янтарного цвета. Следует экспериментировать с оттенками и не выбирать скучный черный для этого сдержанного фасона.

Широкие брюки из классического костюма

Мода на широкие штанины до сих пор не стихает. Помимо джинсов, хитом будут тканевые костюмные брюки с кроем палаццо. Самые модные фактуры – шерсть, твид или матовая кожа.

Белые широкие брюки

Белые широкие брюки – маст-хэв в осеннем гардеробе в 2023 году. Все светлые яркие оттенки являются трендом в будущем сезоне. Дополнить образ можно курткой или свитером в аналогичном оттенке или добавить ботильоны в тон.

Брюки карго

На пике популярности уже два сезона подряд штаны карго с широкими штанинами и объемными карманами. Любой оттенок или ткань в сочетании с громоздкими кроссовками будут смотреться очень модно.

Леггинсы

В сезоне осень-зима 2023 года будут модными не только вязаные свитера, но и леггинсы. Этот элемент в спортивном стиле уже давно вошел в городской дресс-код. Леггинсы можно комбинировать с объемным худи и шерстяной курткой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трендах осени 2023 года. Стилисты рекомендуют обновлять капсулу будущего сезона уже сейчас.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!