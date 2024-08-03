Будет эффект накладных ресниц: гениальный лайфхак для нанесения туши

Нет лучшего способа придать взгляду выразительности, чем подчеркнуть ресницы. Тушь разделяет ресницы и зрительно увеличивает глаза. Если, протестировав популярные бренды, вы так и не получили обещанного рекламного эффекта удлинения – не огорчайтесь.

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Эксперты регулярно делятся действенными лайфхаками, которые помогут создать эффект накладных ресниц. Попытайтесь использовать щеточку несколько иным способом.

Многие, разочаровавшись в брендах, используют накладные ресницы. Прелесть накладных ресниц заключается в том, что они вообще не влияют на естественные ресницы, так как полоска прилегает к коже несколько выше линии роста волос. Однако клей, которым полоска крепится к коже и материалы, из которых изготовлены ресницы, могут вызвать раздражение и аллергические реакции.

Один необычный лайфхак поможет сделать эффект накладных ресниц без использования дополнительных материалов.

Пользовательница TikTok по имени Тейлор Триплер собрала почти миллион просмотров после того, как она заявила, что мы совершаем ошибку, нанося тушь.

Тейлор поделилась своим альтернативным методом в коротком видео. Она утверждает, что научилась лучшему способу нанесения туши еще в средней школе. Многие делали ей комплименты в течение этих лет, считая, что она носит накладные ресницы.

Тейлор рекомендует не закручивать палочку в тюбик, а практически исчерпывать ею продукт.

Щетку следует держать вертикально, протирая ею влево и вправо вдоль нижней части верхних ресниц, чтобы убедиться, что ни одна часть не пропущена, и все ресницы покрыты тушью.

Пройдя несколько раз назад и вперед, следует повернуть щеточку на бок и нанести тушь по длине ресниц, как обычно.

Кстати, визажисты советуют попробовать технику с условным названием "mascara cocktailing". Речь идет об использовании нескольких щеток, чтобы придать ресницам дополнительный объем, длину и четкость. Детальнее об этом методе – читайте в материале.

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