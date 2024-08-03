Как сделать, чтобы помада часами выглядела идеально: лайфхак

Макияж губ может кардинально изменить ваш образ и придать ему уверенность. Однако многие женщины не решаются часто красить губы, ведь помада со временем стирается, размазывается и теряет свою красоту.

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К счастью есть метод нанесения помады, который поможет избежать таких неприятностей и сохранит идеальный вид в течение всего дня. О нем рассказала визажистка из Нью-Йорка Кэти Джейн Гьюз, которая сотрудничает с Дуа Липой, Хейли Бибер и т.д.

Создание стойкого макияжа губ начинается с правильной подготовки. Перед помадой важно увлажнить губы, чтобы они были гладкими и увлажненными. Нанесите на них увлажняющий бальзам, но совсем небольшое количество, чтобы косметика не скользила, а крепко держалась на месте.

Затем возьмите карандаш для губ, который на несколько тонов темнее цвета вашей помады и аккуратно прорисуйте контур губ. Смотрите в процессе прямо и не наклоняйте голову, чтобы правая и левая стороны были симметричными.

Уделите особое внимание углам и немного растушуйте карандаш пальцем, чтобы получить плавный переход.

Затем возьмите помаду и используйте для ее нанесения заднюю часть.

Это делается для того, чтобы вы видели то, что делаете и могли это лучше контролировать.

После нанесения слоя помады растушуйте контур с помощью небольшой кисточки и промокните губы салфеткой. Затем нанесите еще один слой и повторите процедуру несколько раз.

Именно это окончательно закрепит косметику на лице.

После этого возьмите наименьшую пушистую кисточку из тех, что у вас есть и растушуйте контур ваших губ. Это придаст макияжу естественности и сделает его более романтичным и мечтательным.

В завершение нанесите на губы немного металлических теней, чтобы придать им контрастность и еще больше закрепить цвет на лице.

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