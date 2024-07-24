Блэйк Лайвли вышла в люди со стильной прической, которая идеально подойдет для жары. Фото

Американская актриса и модель Блэйк Лайвли поразила поклонников, появившись на премьере фильма "Дедпул и Росомаха" в оригинальном красном образе, соответствующем костюму главного героя, которого сыграл ее муж Райан Рейнольдс. Отдельное внимание поклонников привлекла стильная прическа 36-летней звезды, которая идеально подойдет для летнего сезона.

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На красной дорожке американка появилась в сопровождении супермодели Джиджи Хадид, пишет Byrdie. Девичий дуэт вышел в люди в стилизованных луках, напоминавших костюмы Росомахи и Дедпула.

Для появления на официальном первопоказе ленты, Блейк Лайвли выбрала простую, но довольно эффектную прическу. Актриса собрала свои волосы в высокий хвост, который зафиксировала мерцающей резинкой с переливающимися на солнце драгоценными камнями. Длинные пряди жены Райана Рейнольдса мягкими волнами спадали до спины знаменитости, образуя легкие локоны на кончиках. Прическа, которую модель выбрала для торжества, идеально подойдет для жарких дней.

Для посещения премьеры фильма "Дедпул и Росомаха" Блейк Лайвли нарядилась в алый образ с открытыми плечами, что подчеркнул ее фигуру. Комбинезон актрисы имел несколько кружевных вставок бордового оттенка, которые придали интересные акценты образу. Ауфит знаменитости прекрасно сочетался с мерцающим макияжем нюдовых оттенков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли показала супермодный маникюр с животным принтом.

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