Бежевый в прошлом: семь неожиданных цветов маникюра на весну 2026 года

Весна 2026 года в сфере маникюра отходит от сдержанных бежевых и нюдовых решений и делает ставку на насыщенные, броские оттенки. В центре сезона – яркие цвета, которые превращают ногти в заметный акцент образа, а не его нейтральное дополнение.

После нескольких сезонов доминирования "тихой роскоши" в оттенках лаков новый тренд смещает фокус в сторону экспрессии. Как отмечают в Vogue France, весна 2026 предлагает палитру, вдохновленную природой, десертами и даже текстурами косметики.

Одним из ключевых цветов становится глянцевый розовый оттенок, напоминающий эффект блеска для губ. Такой маникюр создает впечатление "влажного" сияния и добавляет образу выразительности без сложного нейл-арта.

Не менее заметным трендом является хромированное серебро. Металлическое покрытие возвращается в весенние коллекции в более смелой интерпретации – как самодостаточный цвет, который работает как главный акцент даже в минималистичных образах.

Глубокий винный тон остается в трендах даже несмотря на общее движение в сторону ярких и "чистых" цветов. Его не вытесняет тренд на "легкость", наоборот – бордо работает как балансирующий акцент для тех, кто не готов полностью отказаться от темной гаммы.

Фиолетовый в оттенке "незабудки" также входит в список ключевых цветов сезона. Это глубокий, но чистый фиолетовый тон, который хорошо работает как на ногтях короткой, так и средней длины и подчеркивает форму руки без дополнительного декора.

Еще один тренд – зеленый в вариации "мохито". Он более насыщенный, чем классическая мята, и создает ощущение свежести с выразительным характером, что делает его одним из самых заметных цветов весны 2026.

Отдельное место занимает фуксия в микрофренч-интерпретации. Тонкая яркая линия на кончике ногтя возвращает классический французский маникюр, но в более смелом и контрастном исполнении, где цвет становится главным акцентом дизайна.

При этом среди главных направлений сезона появляется и "земляная" палитра, которая переосмысливает саму идею нейтрального маникюра. Если раньше нюдовые оттенки ассоциировались преимущественно с бежем и молочными тонами, то теперь им на смену приходят сложные природные цвета с характером.

