Бежевый тренч – пережиток прошлого: чем заменить скучную верхнюю одежду, чтобы выглядеть эффектно.

Бежевый тренч был популярен не один сезон, но в последнее время потерял свою актуальность, уступив более интересным моделям. В Париже на Неделе моды представили стильную верхнюю одежду с леопардовым принтом в разных интерпретациях.

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OBOZ.UA решил рассказать о прекрасной альтернативе бежевому тренчу, если хочется выглядеть неординарно и одновременно следовать модным тенденциям. Леопардовый принт на верхней одежде в этом поможет.

Леопард является хитом как среди знаменитостей, так и среди икон уличного стиля. На модных показах сезона осень-зима 2024-2025 годов с этим принтом есть множество вариантов. И это неудивительно, ведь леопардовое пальто или блейзер сразу сделают образ заметным среди других.

Сдержанное длинное платье, сумочка нейтральных оттенков и обувь на невысоких каблуках – довольно привычный образ. Но стоит добавить леопардовое пальто, и наряд становится значительно гламурнее.

Короткие кожаные куртки с этим принтом тоже выглядят стильно. Их можно сочетать с чем угодно: юбками или брюками, каблуками или ботинками.

Чтобы не замерзнуть в холодное время года можно выбрать актуальные леопардовые шубки. Они сделают лук более эффектным, а вдобавок еще и защитят от пронзительного, морозного ветра.

Украинские звезды тоже не отстают от трендов. Певица Клавдия Петровна (Соломия Опришко. – Ред.) поделилась на своей странице в Instagram видео с репетиции концерта. Девушка красовалась в шубке с леопардовым принтом.

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