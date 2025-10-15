Забудьте о французском маникюре: "тюлевые ногти" стали самым роскошным трендом сезона
В сезоне осень-зима 2025 нейтральный маникюр получил новую жизнь – на смену привычному френчу пришли "тюлевые ногти". Это нежный, полупрозрачный маникюр с легким оттенком, который выглядит деликатно, дорого и универсально.
Новый тренд стремительно набирает популярность в соцсетях, ведь сочетает естественность и изысканность – главные элементы современной эстетики, пишет ELLE. Название тренда говорит само за себя. Как и ткань тюль, этот маникюр создает эффект легкой вуали – прозрачной, воздушной и почти невесомой.
Лак наносится очень тонким слоем, создавая деликатный оттенок, что лишь подчеркивает естественную красоту ногтей.
Популярные варианты цветов – пастельно-розовый, молочный, лавандовый или персиковый. Они имеют образ едва заметной пленки цвета, придающей рукам ухоженный и нежный вид.
Как сделать "тюлевые ногти"
В "тюлевых ногтях" главное – минимализм. Мастера советуют наносить всего один-два слоя полупрозрачного лака, чтобы получить легкое сияние без плотного цвета. Для более выразительного эффекта можно добавить третий слой или покрытие с едва заметным перламутром.
Важно, чтобы форма ногтей оставалась естественной – овальной или мягко квадратной.
Такой маникюр не только выглядит дорого, но и практичен в повседневной жизни. Легкое покрытие не подчеркивает царапины или отрастания, поэтому сохраняет опрятный вид дольше, чем насыщенные оттенки. Кроме того, он гармонично сочетается с любым стилем – от офисного минимализма до вечерних образов.
Элегантная альтернатива френчу
Френч долгое время оставался классикой, но "тюлевые ногти" предлагают более современное прочтение нейтральности. Если вы не готовы к темным оттенкам, но хотите обновить свой стиль, этот тренд – идеальный компромисс между простотой и роскошью.
Ранее OBOZ.UA писал, что неочевидный цвет маникюра в стиле "тихая роскошь" стал открытием 2025 года. Этот оттенок лака – универсальный выбор для любого времени года, тона кожи и формы ногтей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!