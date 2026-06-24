Балаяж в прошлом: какое окрашивание стало трендом лета 2026 года

Тенденции в окрашивании волос продолжают меняться, отдавая предпочтение естественности и мягким оттенкам. Если раньше одним из самых популярных вариантов был балаяж, то этим летом стилисты все чаще рекомендуют новую технику под названием "плавление цвета" (Color Melting).

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Она позволяет создать почти незаметные переходы между цветами и обеспечивает максимально естественный результат. Как отмечает издание Myself, благодаря особому способу нанесения краски волосы выглядят более объемными и ухоженными. Кроме того, такое окрашивание не требует частого обновления, что делает его еще более привлекательным для многих женщин.

В чем особенность техники плавления цвета

Это современная техника окрашивания, при которой несколько близких по тону оттенков плавно сочетаются между собой. В отличие от классического мелирования или балаяжа, границы между цветами практически незаметны, благодаря чему создается эффект естественного цвета волос.

Специалисты обычно используют три или более оттенков, которые гармонично сочетаются с базовым цветом. Главная задача мастера – подобрать палитру так, чтобы переходы выглядели максимально мягкими и естественными. Именно поэтому эксперты советуют доверять такое окрашивание профессиональным колористам, которые могут правильно оценить особенности внешности и структуру волос.

Благодаря этой технике волосы приобретают дополнительную глубину, объем и естественный блеск. При этом создается впечатление, будто локоны не были окрашены, а их цвет является естественным от природы.

Кому подойдет новый тренд и как ухаживать за волосами

Одним из главных преимуществ плавного перехода цвета является практичность. Благодаря плавным переходам отросших корней остается почти незаметным, поэтому необходимость в частых посещениях салона значительно уменьшается. Это позволяет дольше сохранять аккуратный вид прически без дополнительных затрат времени и средств.

Чтобы результат оставался красивым как можно дольше, стилисты рекомендуют использовать специальные средства для окрашенных волос. Также стоит регулярно применять увлажняющие маски, которые помогают сохранить блеск и здоровый вид локонов.

Эта техника подходит практически для любого цвета волос – светлого, рыжего или тёмного. При необходимости очень тёмные волосы можно предварительно осветлить для достижения желаемого эффекта.

Окрашивание одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах, хотя особенно эффектно смотрится на мягких волнах, которые подчеркивают игру оттенков. Лучший результат обычно можно получить на волосах средней и большой длины, где плавные переходы цвета становятся наиболее заметными.

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