Как затенять седину без окрашивания: забытый лайфхак

Седые волосы не обязательно сразу окрашивать стойкой краской. Если седина только начинает появляться, сделать ее менее заметной поможет простая домашняя ополаскивающая смесь из шалфея.

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Шалфей не действует как обычная краска для волос. Он не перекроет седину после одного применения и не изменит цвет радикально. Однако при регулярном использовании она может немного углубить естественный оттенок, придать прядям более холодный темный тон и сделать первые седые волоски менее контрастными, сообщает Kobieta Interia.

Почему шалфей помогает затемнить волосы

Шалфей лекарственный чаще упоминают как растение для полоскания горла, ухода за полостью рта или травяного чая. Однако его давно используют и в домашнем уходе за волосами.

В листьях шалфея содержатся дубильные вещества, флавоноиды и эфирные масла. Именно дубильные вещества могут постепенно оседать на поверхности волоса и придавать ему более темный оттенок. Это не стойкое окрашивание, а мягкий накопительный эффект.

Кроме того, шалфей может быть полезен для кожи головы. Его часто используют, если волосы быстро теряют свежесть у корней. Растение обладает освежающим и легким вяжущим действием, поэтому может помочь уменьшить ощущение жирности и сделать волосы более легкими.

Кому подходит ополаскивание шалфеем

Наиболее заметный эффект от шалфея могут увидеть обладательницы темных или средне-темных волос. Речь идет о каштановых, коричневых, темно-русых и темно-белокурых оттенках.

На таких волосах шалфей может немного углубить естественный цвет и сделать седые волоски менее заметными на фоне основной массы волос.

Блондинкам, особенно с очень светлыми, холодными или осветленными волосами, лучше сначала провести тест на отдельной пряди. Натуральные отвары могут вести себя непредсказуемо на пористых или осветленных волосах.

Также стоит провести тест на чувствительность. Перед первым применением нанесите немного охлажденного настоя за ухо или на сгиб локтя. Если через несколько часов нет зуда, жжения или покраснения, средство можно осторожно использовать для волос.

Классическая ополаскивающая смесь из шалфея

Самый простой вариант подойдет тем, у кого седина только начинает появляться.

Для приготовления понадобится:

2–3 столовые ложки сушеной шалфея;

500 мл кипятка.

Залейте шалфей кипятком, накройте посуду крышкой и оставьте настаиваться на 30–60 минут. Чем дольше настаивается трава, тем насыщеннее будет отвар. После этого жидкость нужно остудить и тщательно процедить.

Вымойте волосы шампунем, смойте его водой, а затем медленно полейте пряди настоем шалфея, слегка массируя кожу головы. Чистой водой после этого волосы уже не ополаскивают. Достаточно отжать их полотенцем и высушить обычным способом.

Такую процедуру можно проводить раз в неделю. Если кончики очень сухие, лучше наносить настой преимущественно на корни и участки, где больше всего видна седина.

Более сильный вариант с шалфеем и черным чаем

Для шатенок и брюнеток, которые хотят заметнее затемнить первые седые пряди, можно использовать смесь шалфея с черным чаем.

Для этого понадобится:

2 столовые ложки сушеной шалфея;

2 столовые ложки листового черного чая или 2 пакетика крепкого чая;

500 мл кипятка.

Залейте шалфей и чай кипятком, накройте и оставьте примерно на час. Затем процедите настой и дождитесь, пока он станет теплым.

После мытья волос нанесите жидкость на пряди, особенно на участки с заметной сединой. Затем можно обернуть волосы в темное полотенце на 20–30 минут. Светлое полотенце лучше не использовать, ведь чайный настой может оставить пятна.

Эту смесь также следует применять не чаще одного раза в неделю. Эффект будет накопительным и обычно проявляется после нескольких процедур.

Отвар шалфея и розмарина для ослабленных волос

Если хочется не только немного закрасить седину, но и освежить кожу головы, можно приготовить отвар из шалфея и розмарина.

Нужно взять:

3 столовые ложки шалфея;

1 чайную ложку розмарина;

1 литр воды.

Залейте травы холодной водой, доведите до кипения и проварите на слабом огне 10–15 минут. Затем дайте отвару остыть, процедите и используйте после мытья волос в качестве последнего ополаскивания.

Такое средство оказывается более сильным, чем обычный настой, поэтому для начала достаточно применять его раз в 7–10 дней. Волосы после такого ухода могут выглядеть свежее, легче и объемнее у корней.

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