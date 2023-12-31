Антитренды маникюра на Новый год: 5 дизайнов, которые давно устарели

Остались считанные дни до Нового года-2024. Итак, пора приаккуратить ногти, чтобы в праздничном образе все было идеально. Какой дизайн вы выбрали? Монохромный, со снежинками, глиттером, драконами или, может, с крошечными елками? Главное – не перестарайтесь с креативом.

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Какие нейл-арты точно не следует делать (и чем их можно заменить)? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. С пирсингом

Такой элемент декора на ногтевой пластине выглядит скорее вызывающе (и даже жутко), чем стильно. Кроме того, пирсинг мешает делать какие-либо бытовые дела, не вписывается в офисный дресс-код или элегантные аутфиты. Если хотите сделать дизайн экстравагантным, попробуйте яркий цвет или трендовую технику пенный маникюр ("Bubbly Foam").

2. Массивный декор (3D)

Здесь речь идет о лепке, жемчуге, объемных голографических украшениях-конфетти, 3D-наклейках, вензелях, имитации драгоценных камней, пластмассовых бульонках и т.д. Все они уже давно устарели и некомфортны в носке. Вам придется заменить их на покрытие лаком с 2D-дизайном.

3. Стразы

Эти искусственные драгоценные камни (особенно массивные) существенно "удешевляют" маникюр. Конечно, вы можете приклеить крошечные стразы (один-два, и не больше!) на несколько ногтей, но все же советуем отказаться от них в пользу монохромного покрытия в спокойной цветовой гамме.

4. Вязаные узоры

Еще лет 7-10 назад такой маникюр вызвал восхищение. А в 2024-м году акриловая лепка на ногтях (в том числе и в виде вязаных узоров) – моветон. Вместо этого покройте ногти не слишком ярким лаком и украсьте их лаконичными геометрическими фигурами или мелкими блестками.

5. Ракушки

Летом 2023-го ракушки и жемчуга стали трендом, поскольку ассоциируются с пляжным отдыхом и пенистым морем. Если такой дизайн "продержится" в моде до следующего лета – попробуйте им украсить ногти. Однако зимой он будет неуместным. Лучше обратите внимание на более актуальные нейл-арты для новогодних праздников.

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