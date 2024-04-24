Анита Луценко назвала самые эффективные упражнения на пресс и ягодицы

Известная украинская тренер Анита Луценко расставила все точки над "i" относительно самых эффективных упражнений для поддержки пресса в тонусе и придания ягодицам более округлой формы. Как она отмечает, прежде всего нужно позаботиться о своей выносливости и не перегружаться.

На вопрос подписчиков в InstaStories о лучших упражнениях для частей тела, на которых больше всего фокусируются люди, – ягодиц и пресса – спортсменка коротко ответила, что достаточно делать даже базовые тренировки.

"Есть понятие базочки: приседания, выпады, мост, прямые скручивания", – перечислила она список упражнений.

Впрочем, важным аспектом качественной тренировки является прежде всего отсутствие перегрузки и грамотный подбор будущих "манипуляций" со своим телом. "Те [упражнения нужно выполнять], которые человек смог сделать", – подчеркнула Луценко.

Из ее объяснений стало понятно, что короткие тренировки по 15-20 минут, которые чаще всего появляются в блогах тренеров, являются базовыми, но желаемый результат вряд ли дадут. "Регулярные тренировки по 15-20 минут могут являться основой хорошего самочувствия, тела в тонусе", – написала она.

Стоит отметить, что спортсменка подчеркнула необходимость правильного питания, чтобы создать фундамент для тела мечты: "В комплексе с питанием – [упражнения могут стать] основой для стройного тела".

Ранее Анита Луценко поделилась, из-за какой хитрости мозга постоянно хочется сладкого. Она не запрещает есть тортики и другие вкусности, но подчеркивает: их нужно правильно употреблять. Если желание "напасть" на еще один кусочек сладенького осталось, спортсменка советует выпить воды или увеличить количество белка в рационе.

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