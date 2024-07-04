Андре Тан показал, что женщины будут носить осенью 2024 года: высокая мода задает тренды. Фото
Украинский дизайнер Андре Тан продолжает знакомить подписниц с модными трендами, и в этот раз рассказал о потенциальных хитах осени 2024 года. По его наблюдениям, уже скоро актуальность вернется к от-кутюр или высокой моде.
Это высококачественная одежда, сшитая не для большой аудитории. Ее эксклюзивность всегда привлекала модниц во всем мире. О главных тенденциях осени дизайнер рассказал в Instagram.
"Ревущие двадцатые"
Бахрома, андрогенные силуэты, перья и блестки в гламурных платьях – неожиданная тенденция, которую осенью можно будет увидеть и за пределами красных дорожек.
"Ода Олимпийским играм"
На волне обсуждения Олимпиады в Париже трендовыми стали образы, вдохновленные греческой мифологией, в частности, коллекции со свободными силуэтами и драпировкой. Однако это касается только высокой моды, отметил Андре Тан. В прет-а-порте (массовая мода – ред.) актуальными будут спортивные наряды.
"Со времени"
Природные элементы в одежде также вернутся в моду, особенно если в таких нарядах будет отслеживать концепция времени. Идеи вдохновения можно искать в образах звезд на Met Gala 2024.
"Прозрачная красота"
Не обошел дизайнер вниманием и смелый тренд на прозрачные ткани, открывающие тело и придающие нарядам невесомости.
"Тело"
Нагота вдохновила не одного модельера этого сезона. Дизайн с элементами мышц, кожи и т.д. будут отсылать к культу здорового человеческого тела.
"Сочетание с кутюром"
По словам модного эксперта, свадебные платья в стиле 1980-х с пышными рукавами и объемной юбкой задали тренд на осень этого года. Подобные силуэты можно будет увидеть чаще.
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