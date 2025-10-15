Абрикосовый блонд: как выглядит самый трендовый оттенок осени

Осенью все меняет свой цвет, неудивительно, что многим хочется в этот сезон попробовать освежить оттенок своих волос. Но какое окрашивание выбрать, чтобы выглядеть модно?

Издание New Beauty утверждает, что, когда речь идет о светлых тонах, этой осенью в трендах доминирует так называемый абрикосовый блонд. Он сочетает легкость лета с оранжевым оттенком, который мы так любим в эти золотые дни.

Эксперт издания, профессиональный колорист Рене Валери утверждает, что окрашивание в абрикосовый блонд – это идеальный способ вернуть блеск обезвоженным после лета светлым волосам. При этом вы сможете поэкспериментировать с оттенком, не покинув зоны своего комфорта. "По мере выцветания он смягчается, превращаясь в не менее прекрасный кремовый, сияющий тон", – описала преимущества этого цвета Валери.

Глазированный абрикосовый блонд еще называют современной интерпретацией клубничного блонда. Этот оттенок сочетает в себе теплые золотистые тона с легким персиковым подтоном. И это идеальный оттенок для тех, кто ищет теплый цвет без желтизны.

Чтобы получить этот модный цвет волос в салоне, обязательно принесите с собой точные фотопримеры желаемого оттенка, чтобы показать его парикмахеру. И постарайтесь не пробовать достичь нужного цвета в домашних условиях. Идеальный персиковый блонд требует точного замешивания и нанесения, ведь он должен ложиться равномерно и выделяться медновато-золотистым подтоном по всей шевелюре, а не переливаться отдельными прядями. Впрочем, если вы уверены в своих силах, то выберите нужную вам краску и создавайте красоту самостоятельно.

Не забудьте также позаботиться о правильных средствах для ухода. Абрикосовый блонд выглядит лучше всего, когда пряди наполнены сиянием. Поэтому позаботьтесь о шампуне, сохраняющем цвет, и каждые шесть-восемь недель наносите средство для придания блеска персиковому или золотистому оттенку, чтобы сохранить яркость окрашивания.

