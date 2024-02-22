7 трендов французского маникюра, которые будут повсюду в 2024 году

Французский маникюр уже многие годы остается классикой нейл-арта. Его элегантность и универсальность делают этот дизайн популярным выбором для женщин всех возрастов.

В 2024 году френч получит новую жизнь благодаря трендам, которые придают ему современный стиль и яркие краски. Редакторы Who What Wear дали выбор модницам, которые ценят вечную классику, но не против того, чтобы немного ее разнообразить.

Классический французский

Этот бессмертный тренд никогда не выйдет из моды. Четкая белая линия на кончиках ногтей добавит элегантности и утонченности, не будет бросаться в глаза и подчеркнет аккуратность.

Персиковые кончики

Pantone 13-1023 Peach Fuzz – цвет года 2024 года, и это оставило отпечаток на моде в маникюре. Нотка жизнерадостного и чувственного оттенка к французскому дизайну сделает его более стильным.

Животный принт

Ценительницы смелых нейл-артов могут обратиться к цветам и узорам из дикой природы. Леопардовый, тигровый или зебровый принт на кончиках ногтей идеально подходит для уверенных в себе женщин.

Карамельные кончики

Этот мягкий и женственный оттенок особенно уместен в период осеннего и зимнего сезонов. Он придаст ногтям элегантность и уют, а также немного разнообразит базовые оттенки на ногтях.

3D элементы

Френч с 3D элементами, такими как жемчужины, стразы или рисунки из гель-лака, позволит создать действительно уникальный дизайн, сочетающий в себе классику и стремление к оригинальным решениям.

Кончики цвета металлик

Серебристые, золотые или бронзовые кончики ногтей – стильный и праздничный тренд, который прекрасно подходит для вечеринок и торжеств.

Розовые кончики

Этот романтичный и нежный цвет будет идеально выглядеть в течение весенней и летней поры. Он добавит образу ненавязчивой женственности и легкости.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом красивом маникюре весны. Эти 12 дизайнов ногтей "дышат" свежестью и придают хорошего настроения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!