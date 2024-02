Модные эксперты назвали 5 'устаревших' трендов и альтернативу, чем их заменить

В мире моды и стиля тенденции меняются так быстро, что то, что сегодня считают популярным, завтра может быть устаревшим. Впрочем, есть такие вещи, которые уже в течение нескольких сезонов и лет все реже появляются в рекомендациях стилистов, что является, так называемым, колокольчиком для понимания, что одежда уже вот-вот пересечет предел антитрендовости.

Модные эксперты Who What Where UK обнаружили новые тенденции, заменив ими то, что можно оставить в прошлом. Но не стоит беспокоиться, что любимая кофточка с 2020 года сделает из вас немодную мадам, – ее можно легко обыграть в образах с популярными вещами.

Кроссовки нейтральных цветов – яркие кроссовки

"Хотя в моем гардеробе всегда найдется место для подходящих ко всему нейтральных кроссовок, в этом году я не буду вкладывать средства в однотонный стиль", – поделилась редактор WWW Джой Эджария.

Оно и не удивительно, ведь яркие цвета невероятно привлекают внимание окружающих. А в сочетании с легким кэжуал стилем образ будет выглядеть сногсшибательно.

Джинсовая куртка – куртка из искусственного меха

"Вместо пальто и джинсовых курток я вижу в магазинах много курток из искусственного меха, которые блестяще выглядят с широкими джинсами, приталенными юбками, широкими брюками… и с чем угодно. Если бы я должна была подытожить свою эстетику 2024 года, это было бы ею", – рассказала редактор WWW Реми Фаррелл.

Джинсовые куртки уже многие годы теряют свою популярность. Искусственный мех является идеальной его альтернативой, но не стоит забывать, что в любые осадки на улице в этой верхней одежде не выйти.

Многослойные бусы – теннисные бусы

"В последнее время я заметила, что отхожу от многослойных ожерелья, которые носила каждый день, и вместо этого ищу более массивные, яркие украшения, которые придают весомости базовым нарядам. Конечно, я вернусь к своим изысканным драгоценностям позже в 2024 году, но сейчас теннисные ожерелья в моем сердце", – призналась главная редактор WWW Ханна Алмасси.

Сумка через плечо – сумка с ручкой сверху

"Сумки с ручкой всегда были элегантными, но сейчас они кажутся более крутыми, поскольку существует много модных цветов и отделок. Это сумка, которая никогда не устареет, и она выглядит в десять раз более изящно, чем кроссбоди", – поделилась редактор WWW Максин Эггенбергер.

Бахрома – банты

"Банты уже некоторое время являются микротрендом независимо от того, продлится ли это в 2024 году. Они способны полностью изменить настроение наряда. Кроме того, они создают эстетику кокетки, которая мне тоже очень нравится в этом сезоне", – рассказала автор новостей Натали Манро.

