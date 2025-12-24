6 самых красивых стрижек на короткие и средние волосы, которые звезды делали в 2025 году

Индустрия моды постоянно меняется, однако некоторые тренды не теряют своей популярности из сезона в сезон. Так, например, в течение последних пяти лет остаются безумно популярными различные вариации стрижки боб, а в 2025-м ее сделали самые стильные звезды.

Некоторые знаменитости отдали предпочтение смелому короткому варианту прически, тогда как другие оставили пряди средней длины и экспериментировали с укладками. Однако, несмотря на предпочтения, все они выглядели непревзойденно, ведь боб подходит к любому типу лица. Редакторы издания Vogue собрали шесть самых красивых стрижек селебрити в 2025 году, которые не выйдут из моды и в следующем сезоне.

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз сделала стильное французское каре длиной до подбородка. Актриса появлялась на публике как с прямыми короткими прядями, так и с легкими локонами, но во всех случаях поражала своим внешним видом.

Незадолго до конца 2025 года модель Хейли Бибер решила отойти от привычного образа и сделала себе длинный боб. Кончики волос знаменитость закрутила кверху, чем добавила стрижке объема и оригинальности.

Решила отказаться от длинных волос и модель София Ричи Грейндж. Она сделала стильное и одновременно практичное каре до плеч.

Актриса Яра Шахиди на собственном примере продемонстрировала, что стрижка боб выглядит впечатляюще на вьющихся волосах. Обычно артистка ходит с распущенными прядями, или собирает их в низкий хвостик.

В октябре 2025 года певица Селена Гомес сделала каре перед своей свадьбой и разрушила все стереотипы о том, что короткие прически не подходят для невест. Боб средней длины выглядит элегантно и позволяет делать разнообразные укладки.

Не обошла модный тренд 2025 года и актриса Памела Андерсон. Летом звезда вышла на публику со стрижкой флиппи боб, особенность которой заключается в закручивании кончиков наружу.

