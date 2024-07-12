6 антитрендов этого лета, которые никогда бы не одела Керри Брэдшоу из 'Секс и город'

Главная героиня культового сериала "Секс и город" Керри Брэдшоу поражала поклонников своим разнообразным и трендовым гардеробом. Ее стиль изменил восприятие моды и своего внешнего вида многих фанатов.

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Образы, в которых Сара Джессика Паркер появлялась в кадре, создают модные тенденции и поныне. Редакторы издания Who What Wear подобрали 6 главных вещей, которые не стоит носить, чтобы последовать ее примеру.

Майки-камзолы

Несмотря на то, что большое количество девушек сегодня выбирает нежные майки на тонких бретелях, Керри Брэдшоу доказала, что однотонная безрукавка является более универсальным предметом гардероба, который будет уместен для разных событий. В этом сезоне камзолы постепенно теряют свою актуальность, поэтому их следует заменить более современным фасоном одежды.

Соломенные шляпы и сарафаны

Гибкая соломенная шляпа и легкий сарафан – универсальная комбинация, которую предпочитают любители моды в течение летнего сезона. Однако героиня культового сериала показала, что такое простое сочетание вещей можно заменить более интересным вариантом, например: банданой и топом-бандо.

Облегающие шорты

Несмотря на то, что ведущие места летних трендов этого сезона уже занимают длинные джинсовые шорты, Сара Джессика Паркер, в роли Керри Брэдшоу, впервые продемонстрировала миру этот фасон одежды. Обращая внимание на все модные тенденции, избегайте облегающего низа в своем гардеробе.

Платья с пышными рукавами

Объемные рукава с большим количеством пышных рюш следует оставить в прошлом, если вы хотите выглядеть стильно. Предпочитайте платья с тонкими бретелями и цветочным принтом.

Массивные босоножки

Этим летом элегантные и невесомые мюли вытесняют объемные босоножки или шлепанцы на платформе. Замените массивную обувь более изысканными фасонами, чтобы создать впечатляющий образ.

Длинные льняные брюки

Бесспорно, в самые жаркие дни следует отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей. Однако длинные льняные штаны будут выглядеть значительно хуже по сравнению с их укороченным вариантом.

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