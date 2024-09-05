57-летняя Николь Кидман вышла на публику в мерцающем платье с глубоким декольте. Фото

Известная американская актриса Николь Кидман появилась на премьере нового сериала "Идеальная пара", в котором сыграла главную героиню, в изысканном наряде. 57-летняя знаменитость подчеркнула свою фигуру, выбрав приталенное черное платье с открытым декольте.

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Как сообщает издание People, лауреат премии "Оскар" предпочла образ с кастомным дизайном итальянского бренда Ferragamo. Артистка выглядела непревзойденно, позируя перед камерами в полупрозрачном аутфите.

Николь Кидман вышла на публику в черном мерцающем платье в пол, интересным элементом которого стал смелый V-образный вырез. Актриса не перегружала образ массивными аксессуарами, только добавила пару золотых сережек.

Особую женственность внешнему виду актрисы придала элегантная прическа. Она выбрала распущенные волосы с боковым пробором, гармонично сочетавшиеся с макияжем, выполненным в нюдовых оттенках.

В новом криминальном мини-сериале американской компании Netflix Николь Кидман появится в роли богатой писательницы Грир Гаррисон Винбери. Из-за сочетания популярного звездного каста, детективного сюжета с убийством, напряженных отношений между персонажами и антуража дорогой свадьбы "Идеальную пару" уже считают будущим хитом.

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