56-летняя жена миллиардера Безоса посветила фигурой в гламурном платье из 90-х. Фото

56-летняя Лорен Санчес, жена миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, появилась в соцсетях в эффектном винтажном образе. Для выхода она выбрала культовое мини-платье из коллекции весна-лето 1999 года от бренда Mugler.

Видео дня

Фото с новым образом Санчес опубликовала в Instagram ее визажист, которая работала над макияжем звезды. В заметке указано, что платье является архивной вещью Дома Mugler – модного дома, основанного в 1974 году.

В кадре Лорен Санчес позирует в темно-синем обтягивающем мини-платье на тонких бретельках, подчеркивающем ее фигуру, пышный бюст и стройные ноги. Образ дополняют черные капроновые колготки и классические туфли-лодочки на каблуке. Волосы Санчес уложены мягкими волнами, а макияж выполнен в гламурной, но сдержанной манере.

Отдельное внимание привлекают детали платья: на тонких бретельках размещены декоративные элементы в виде прозрачной капли. На фото они почти незаметны, ведь частично скрыты за распущенными волосами.

В комментариях пользователи массово выражали восхищение внешним видом Санчес. Среди реакций:

"Как всегда, лучший гламур".

"Ее образ напоминает девушек Роберта Палмера из песни Addicted to Love, и мне это нравится".

"Мой кумир! Красивая, жизнерадостная, позитивная и вечно молодая".

"Она всегда выглядит как кукла".

"Она такая очаровательная".

"Мне очень нравится это платье!"

"Этот образ просто фантастический – минималистичный гламур в стиле 90-х. Великолепная работа!"

Лорен Санчес давно известна любовью к эффектным и женственным лукам. В 2010 году она вошла в список "50 самых красивых женщин" по версии журнала People, а также попала в рейтинг "Горячие тела" от Us Weekly, закрепив за собой статус одной из самых заметных светских персон США.

Ранее OBOZ.UA писал, что в один из трех дней своей свадьбы Лорен Санчес появилась перед гостями в платье, которое подчеркнуло ее осиную талию. Верхняя часть наряда была изготовлена из плотной золотистой ткани, поэтому прилегала к телу знаменитости и подчеркнула ее фигуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!