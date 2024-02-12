5 тенденций в прическах, от которых следует отказаться в 2024 году
Если девушки хотят (как правило, импульсивно) быстрых изменений, то чаще всего для этого выбирают новую стрижку или окрашивание волос. Вот только не всегда эти эксперименты заканчиваются удачно. Почему? Из-за неправильно подобранного оттенка к цветотипу или из-за укладки, которая "прибавляет" возраст.
Итак, предлагаем в материале OBOZ.UA ознакомиться с популярными манипуляциями с волосами, о которых стоит забыть. Ваши образы от этого только выиграют.
1. Яркие краски и платиновый блонд
Хотите попробовать смелые эксперименты с цветами шевелюры? Что ж, редко можете это делать. Но не на постоянной основе. Ведь придется заплатить не только за работу мастера и краску, но и здоровьем прядей.
От частого осветления и окрашивания волосы становятся тусклыми, более тонкими, ломкими и начинают обильно выпадать. Другими словами – теряют красоту. В 2024 году в трендах натуральные оттенки. Выберите из палитры те, которые лучше всего подходят к тону кожи и цвету глаз, и при этом не слишком вредят. Есть еще одна хитрость, которая спасет пряди – парики.
2. Крабики для волос и тугие хвосты/косы
Это – одни из самых популярных причесок. Они завоевали славу благодаря легкости в исполнении – по силам каждой. В 2024 году придется отказаться от них. На это есть две веские причины: из-за неактуальности и ослабления/повреждения волосяных фолликул. Теперь в тренде прически, что демонстрируют сдержанную элегантность: низкие хвосты, расслабленные пучки и т.д. Вдохновляйтесь идеями укладок, которые часто практикует принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.
3. Рваные стрижки
Маллет, "волчья стрижка", лохматые слои и подобные прически всем женщинам визуально прибавляют возраст и выглядят неряшливо. Прекрасная альтернатива – стрижка "бабочка": сочетание коротких и длинных слоев, которые красиво очерчивают овал лица. Вероятно, она еще не скоро покинет тренды.
4. Короткие махорки
Это – стрижка, которая была популярной в 70-е и в 2023 вернулась в тренды. Правда, ненадолго. Дело в том, что махорка – не самое лучшее решение для девушек с короткими волосами, ведь она визуально состаривает свою обладательницу. Попробуйте сделать укороченное пикси, боб с завитой укладкой или классическое пикси. Предварительно посоветуйтесь со стилистами.
5. Гладкий боб с ровным срезом
Одни модницы в 2023 году отказались от этой стрижки из-за того, что она визуально удлиняла лицо. Другие – потому что пользователи сети начали сравнивать ее со стилем причесок Эдны Мод (из мультфильма "Суперсемейка") и Лорда Фаркуада (из "Шрека"). Итак, в 2024 советуем обратить внимание на боб с завитыми волосами, пикси, рикси, французский боб или бикси.
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