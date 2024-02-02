Забудьте о них: 5 популярных стрижек, которые никому не подходят

Лучше всю жизнь ходить с одной и той же стрижкой, но которая гармонирует с лицом, чем портить образ неудачными экспериментами. Если и хочется кардинальных перемен, советуем сперва консультироваться со стилистами, а уже потом действовать.

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Некоторые короткие стрижки были популярными в 90-е и в начале нулевых. К сожалению, не потеряли славу и сегодня (хотя было бы неплохо). Они "изменяют" форму лица и "состаривают". Детальнее читайте в материале OBOZ.UA.

1. Короткое каре с челкой

Здесь речь идет о стрижке с густой челкой. Она визуально делает лицо грубее и объемнее. Кроме того, идеально ровные срезы "прибавляют" обладательнице возраст и "подчеркивают" мельчайшие морщинки. Вместо этого обратите внимание на удлиненное каре со слегка профилированной челкой, которая будет придавать образу легкости и нежности.

2. Боб

Сейчас боб – одна из актуальных стрижек. Однако с ней довольно легко прогадать, если попасть в руки недостаточно профессионального мастера. Готовы рискнуть? От длины и (не)правильной укладки зависит, красиво ли волосы подчеркнут черты лица, или же визуально придадут объем к щекам и подбородку.

3. Долговременная завивка на короткие волосы

Во-первых, делать химическую завивку – не самая лучшая идея для любой стрижки. После нее пряди определенное время выглядят эффектно, а затем начинают обильно выпадать, становятся тусклыми и ломкими. Во-вторых, локоны укорачивают длину волос, которая может и не подойти к вашей форме лица.

4. Боб на ножке с длинной челкой

Сразу отметим, что "ножка" – выбривание затылочной зоны, благодаря чему шея визуально выглядит длиннее. Почему не стоит делать этот вариант стрижки? Она лет 10 назад утратила свою актуальность. Еще из минусов – "прибавляет" обладательнице возраст и "удлиняет" затылок.

5. Рваная короткая стрижка

Это – еще один антитренд. Даже если в салоне вы останетесь довольны результатом, дома придется поучиться, как правильно укладывать такую стрижку. В идеале нужно накрутить небольшие пряди и зафиксировать их муссом или лаком. Вот только частые подобные манипуляции приведут к выпадению волос.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти самых стильных укладках Кейт Миддлтон, которые вам захочется повторить. Каждая из них делает образы нежными и элегантными.

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