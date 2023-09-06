5 популярных солнцезащитных очков, которые годами носят короли и принцессы. Фото

Без качественных очков с тонированием не обойтись ни летом, ни в холодные сезоны. Почему? Солнце в любое время года является источником UV-излучения, которое отрицательно сказывается на здоровье глаз. Может привести к развитию патологий, снижению остроты зрения и быстрому старению кожи под глазами.

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Обо всех этих последствиях знают Виндзоры, так что постоянно носят любимые оправы. Они выбирают очки, которые не теряют своей актуальности десятилетиями. Так что можно подсмотреть, что это за модели, и приобрести похожие. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Wayfarer

Это модель трапециевидной формы со скошенными углами, которая подходит людям с лицом "овал". Из семьи монархов самый большой поклонник Wayfarer – Чарльз III, король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. И неудивительно, ведь такой аксессуар вписывается как в строгие образы с костюмами, так и в более расслабленные – с джинсами.

2. Aviator

Это отличный выбор для женщин с выразительными скулами и угловой линией подбородка, то есть с формами лица "квадрат" и "прямоугольник". А вот тем, у кого пухлые щечки, желательно отказаться от Aviator. На круглом лице они смотрятся менее эффектно. Из членов Британской королевской семьи такую модель очков обожает носить принцесса Йоркская Беатрис.

3. Dragonfly

Верхняя часть аксессуара напоминает модель Cat Eye. Чтобы точно не ошибиться, обратите внимание на нижнюю часть оправы – она должна быть похожей на квадрат. Такие очки подходят почти всем. Исключение – леди с круглым лицом. Dragonfly красиво подчеркивают высокие и четкие скулы, за что их и полюбила Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская.

4. Panto

Такие оправы смело могут выбирать те, у кого ярко выражены скулы и подбородок. Не меньше Panto подходят обладательницам квадратного, овального или прямоугольного типа лица. Эти очки нейтральны, поэтому вы можете дополнить ими любой изящный, preppy, smart casual или деловой образ. Вариантами стилизаций можете вдохновляться на примерах принцессы Йоркской Евгении.

5. Cat Eye

Это форма очков исключительно женская. Ее остроконечные верхние углы придают образу игривости и хитрости. Cat Eye больше всего подходят обладательницам форм лица "ромб", "овал" и "сердце". Вы можете выбрать любой вариант этих оправ: от сдержанных классических (как у Кейт Миддлтон) до драматических вытянутых.

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