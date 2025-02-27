5 нарядов королевы Елизаветы II, которые имели скрытые смыслы: поддерживала Украину и выступала против Brexit

Королева Елизавета II при жизни воспринимала одежду не просто как выражение стиля, а как способ коммуникации. Это означает, что ее ювелирные изделия, цвета нарядов или принты (если есть) всегда имели значение. Одни из деталей подчеркивали статус Ее Величества, делали ее заметной в толпе, другие – намекали на почтение памяти покойных родственников или, например, демонстрировали ее отношение к тем или иным политическим процессам. Что касается последнего, то напомним, что королева должна была придерживаться политического нейтралитета. Следовательно, одежда помогала хоть как-то выразить собственное мнение; особенно если она не одобряла какие-либо решения парламента.

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Итак, мы подготовили подборку нарядов Елизаветы II, которые, по нашему мнению, имеют наиболее интересные скрытые смыслы. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Свадебное платье с флористическим узором

В 1947 году, когда Елизавета II выходила замуж за Филиппа, герцога Эдинбургского, Великобритания все еще приходила в себя от экономических потерь, понесенных Второй мировой войной. Это будущая королева учла (отметим, что монархиня была коронована 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве)! Известно, что за свадебное платье она заплатила купонами на пайки, которые не потратила во время Второй мировой войны. Дополнительно правительство выделило ей 200 купонов.

О дизайне Елизавета также позаботилась. Она из предложенных эскизов выбрала тот, что намекает на одну из ее любимых работ итальянского живописца Сандро Боттичелли ("Весна"), и содержит важные для общественности смыслы. Итак, ее наряд и фата были декорированы вышитыми весенними цветами, что символизировали национальное обновление, новый старт после войны и надежду на счастливое будущее.

2. Синяя шляпа с цветами

После того как Великобритания заявила о выходе из Европейского Союза, Елизавета II посетила первое открытие парламента в 2017 году в символическом образе. На ней был удлиненный синий пиджак, желтая юбка-карандаш с принтом в виде синих цветов, белые атласные перчатки и синяя шляпа с цветами с желтыми вкраплениями. Основные краски наряда – синий и желтый, которые есть и в флаге ЕС. Именно ими королева продемонстрировала неодобрение Brexit (British exit).

3. Салатовое пальто и фамильная брошь

19 мая 2018 года королева прибыла на свадьбу Гарри, герцога Сассекского, и его избранницы Меган Маркл, одета в твидовое пальто и шляпку салатового цвета, а также в салатовое платье с цветами. Головной убор украшали ярко-фиолетовые перья, а лацкан верхней одежды – фамильная брошь с бриллиантами и жемчугом. Здесь важно отметить несколько деталей...

Во-первых, Елизавета II выбрала кислотные краски, чтобы быть в центре внимания. Во-вторых, фиолетовое вкрапление указывало на то, что она одобряет этот брак, а ярко-зеленый цвет, по словам Джун Маклеод, консультантки по цветам и автора книги Color Psychology Today, символизировал "возрождение", а также являлся "знаком уважения к паре (Гарри и Меган. – Ред.) и ее намерениям на будущее". Что касается броши на пальто... Это – подарок Елизавете II от ее бабушки, королевы-консорта Мэри. Как и тиара, в которой Меган Маркл шла под венец! Этими украшениями Ее Величество продемонстрировала единство между разными поколениями, а также почтила память своей родственницы.

4. Сине-желтое платье

7 марта 2022 года, вскоре после того, как страна-агрессор Россия вторглась в Украину, королева встретилась в Виндзорском замке с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Если посмотреть на официальное фото, можно заметить, что позади Ее Величества и политического деятеля стоял букет из желто-голубых цветов. Сама же Елизавета II была одета в платье с сине-желтыми узорами. Несложно догадаться, что эти краски были выбраны отнюдь не случайно – они указывали на цвета украинского флага, и соответственно на поддержку Украины и ее граждан.

5. Зеленое платье и брошь "Бабочка"

В октябре 2021 года королева по состоянию здоровья не смогла присутствовать на саммите ООН COP26 в Глазго. Таким образом, выступила перед гостями ивента с помощью видеообращения. Для этого выбрала платье травянисто-зеленого оттенка и красноречивую брошь с бриллиантами и рубинами ("Бабочка"). Цвет одежды был уместен, ведь на конференции обсуждались изменения климата. Украшение же не только намекало на сохранение окружающей среды, но и имело близкий для королевы смысл... Известно, что это – подарок от ее подруги на помолвку с Филиппом. Поскольку он умер 9 апреля 2021 года (за полгода до саммита), брошь в виде красной бабочки символизировала бессмертие души герцога, а также начало нового этапа жизни королевы.

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