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Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

Дария Скуб
Lady Oboz
2 минуты
1,1 т.
Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

Для празднования Нового года-2024 желательно надевать костюмы/платья в зеленых, фиолетовых, красных, черных и золотых красках. Это если вы хотите задобрить могущественного покровителя года – Зеленого Деревянного Дракона – и привлечь удачу. А как насчет шевелюры? Пускай это будет простая укладка, которая выглядит не менее роскошно и "дорого" чем те, что делают мастера в салоне.

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Предлагаем вдохновиться интересными идеями новогодних причесок, которые удачно дополнят праздничный образ. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Хвост с украшениями

Соберите волосы в низкий или высокий хвост. Нанесите на него небольшое количество геля, воска или лака с минимальным уровнем фиксации и украсьте стразами, глиттером или жемчугом. Такая прическа придаст вашему образу шарма и таинственности.

Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

2. Прическа с бантом

Накрутите пряди с помощью плойки, бигудей или заплетенных кос. Нанесите на них немного лака и спрея с блестками, а после прикрепите миниатюрный или массивный бантик (из бархата, шелка или твида). Если у вас мало времени на укладку, украсьте этим аксессуаром волосы, аккуратно собранные в хвост.

Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

3. Пучок

Эта прическа красиво очерчивает овал лица и акцентирует внимание на шее и плечах. Сначала соберите волосы (кроме одной или нескольких прядей спереди) в тугой пучок. Зафиксируйте его шпильками. Далее накрутите пряди плойкой и сбрызните их лаком.

Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

4. Локоны Русалки

Вероятно, этот вариант укладки вам знаком с детства. Перед сном слегка увлажните волосы и заплетите много кос. Утром расплетите прическу, распушите ее руками и сбрызните текстурирующим спреем. Готово!

Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

5. Объемная укладка

Придать волосам пышности проще, чем кажется на первый взгляд. Сперва накрутите пряди. Затем для прикорневого объема воспользуйтесь муссом, пенкой или спреем с морской солью, а на длину нанесите молочко или жидкие кристаллы. Зафиксируйте прическу текстурирующей пудрой или лаком. Готово!

Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

Ранее OBOZ.UA писал о 5 интересных идеях макияжа для празднования Нового года-2024. Выйдите за привычные рамки – косметикой добавьте сияние к вашему образу.

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