Создай свой незабываемый образ: 5 причесок на Новый год 2024 своими руками

Для празднования Нового года-2024 желательно надевать костюмы/платья в зеленых, фиолетовых, красных, черных и золотых красках. Это если вы хотите задобрить могущественного покровителя года – Зеленого Деревянного Дракона – и привлечь удачу. А как насчет шевелюры? Пускай это будет простая укладка, которая выглядит не менее роскошно и "дорого" чем те, что делают мастера в салоне.

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Предлагаем вдохновиться интересными идеями новогодних причесок, которые удачно дополнят праздничный образ. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Хвост с украшениями

Соберите волосы в низкий или высокий хвост. Нанесите на него небольшое количество геля, воска или лака с минимальным уровнем фиксации и украсьте стразами, глиттером или жемчугом. Такая прическа придаст вашему образу шарма и таинственности.

2. Прическа с бантом

Накрутите пряди с помощью плойки, бигудей или заплетенных кос. Нанесите на них немного лака и спрея с блестками, а после прикрепите миниатюрный или массивный бантик (из бархата, шелка или твида). Если у вас мало времени на укладку, украсьте этим аксессуаром волосы, аккуратно собранные в хвост.

3. Пучок

Эта прическа красиво очерчивает овал лица и акцентирует внимание на шее и плечах. Сначала соберите волосы (кроме одной или нескольких прядей спереди) в тугой пучок. Зафиксируйте его шпильками. Далее накрутите пряди плойкой и сбрызните их лаком.

4. Локоны Русалки

Вероятно, этот вариант укладки вам знаком с детства. Перед сном слегка увлажните волосы и заплетите много кос. Утром расплетите прическу, распушите ее руками и сбрызните текстурирующим спреем. Готово!

5. Объемная укладка

Придать волосам пышности проще, чем кажется на первый взгляд. Сперва накрутите пряди. Затем для прикорневого объема воспользуйтесь муссом, пенкой или спреем с морской солью, а на длину нанесите молочко или жидкие кристаллы. Зафиксируйте прическу текстурирующей пудрой или лаком. Готово!

Ранее OBOZ.UA писал о 5 интересных идеях макияжа для празднования Нового года-2024. Выйдите за привычные рамки – косметикой добавьте сияние к вашему образу.

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