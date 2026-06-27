5 лучших причесок для гостей на свадьбе: фото

Выбор идеальной прически для посещения свадебного торжества часто становится настоящей дилеммой для приглашенных женщин. Практика показывает, что лучшим источником вдохновения в таких ситуациях являются изысканные образы знаменитостей с голливудских красных дорожек.

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Стилисты из Who What Wear предложили немало вариантов, которые выглядят роскошно и достаточно просты в исполнении. Независимо от того, носите ли вы короткую дерзкую стрижку или роскошные длинные волосы, подобрать подходящий вариант в соответствии с дресс-кодом торжества вполне реально.

Обновленные тренды сезона предлагают как классические высокие укладки для изысканных вечеров, так и непринуждённые лёгкие волны для романтических церемоний под открытым небом.

Прическа с челкой

Для обладательниц текстурной челки – от легкой классической до модной челки-шторки – высокая прическа станет идеальным вариантом. Она позволяет полностью открыть лицо и одновременно сделать акцент на игривых прядях спереди.

Такая укладка гарантирует, что волосы не будут мешать вам во время танцев или активных развлечений. Благодаря использованию текстурирующего спрея прическа надежно будет держаться с утра и до самого позднего вечера, сохраняя свежий вид.

Кудрявый пучок

Если природа наградила вас естественными кудрями или объемными волнами, непринужденно собранный пучок с несколькими выпущенными у лица прядями станет беспроигрышным летним вариантом. За основу образа можно взять романтические выходы звёзд на вечерних мероприятиях.

Этот стиль создает удивительный эффект утонченной легкости и естественности. Прическа прекрасно сочетается с платьями с открытыми плечами, визуально удлиняет шею и идеально подходит для летней жары, когда распущенные волосы могут доставлять дискомфорт.

Гладкая короткая укладка

Девушки с ультракороткими прическами типа пикси могут вдохновиться элегантным примером певицы Грейси Абрамс. Ее фирменный глубокий боковой пробор и идеально зачесанные волосы выглядят невероятно аристократично.

Такая прическа придаст образу особый шик, дороговизну и строгую изысканность, что уместно на свадьбах с дресс-кодом Black Tie. С помощью специальной помады для волос можно легко придать укладке необходимую текстуру, стойкость и объем у корней.

Объемная голливудская укладка

Классическая пышная укладка с большими, упругими локонами – это воплощение настоящего гламура. Наглядным примером этого роскошного стиля являются культовые появления на публике актрисы Марго Робби.

Это универсальный и максимально праздничный вариант для длинных волос или каре. Крупные волны придают образу торжественность, великолепно смотрятся на праздничных фотографиях и подходят практически к любому фасону свадебного наряда.

Изящный шиньон

Низкий французский пучок или шиньон требует немного больше усилий и ловкости при создании, однако результат стоит каждой потраченной минуты. Это абсолютная классика парикмахерского искусства.

Шиньон мгновенно придает всему образу максимально собранный, аккуратный и безупречный вид. Закрепленная качественным лаком сильной фиксации, такая прическа устойчиво выдержит любые капризы погоды — от ветра до повышенной влажности во время торжества.

OBOZ.UA предлагает к свадебному образу новый трендовый маникюр, который придаст образу нежности.

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