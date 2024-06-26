5 летних образов, в которых будет комфортно в жару
В самое жаркое время года хочется соединить в своем образе стильные и комфортные вещи. Изделия из легких и натуральных тканей пригодятся как никогда в этом летнем сезоне.
Редакторы Who What Wear подготовили наиболее трендовые идеи удобных луков. Открытые фасоны одежды и свободный силуэт станут лучшим выбором в жаркие дни.
Льняной костюм с босоножками
Предпочитайте простые, но стильные вещи. Легкая льняная рубашка и свободные шорты, в сочетании с босоножками, станут отличным вариантом комфортного образа, сохраняющего прохладу.
Жилет и льняные брюки
Открытый жилет и широкие брюки из натуральной ткани – отличная комбинация, которая обеспечит модный внешний вид и убережет от жаркой погоды.
Черное платье с минималистическими босоножками
Не зависимо от фасона, классическое черное платье всегда является отличным выбором. Совместив этот предмет гардероба с минималистическими босоножками, у вас получится легкий и элегантный лук.
Белая юбка и черная футболка
Комбинация контрастного верха и низа всегда выглядит эффектно. Этим жарким летом отдайте предпочтение комфортным образам, созданным из светлой юбки и темной футболки.
Мини платье с А-силуэтом и солнцезащитные очки
Элегантное светлое платье, облегающее тело сверху и плавно расширяющееся к низу, прекрасно сочетается с темными очками.
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