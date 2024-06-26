5 летних образов, в которых будет комфортно в жару

В самое жаркое время года хочется соединить в своем образе стильные и комфортные вещи. Изделия из легких и натуральных тканей пригодятся как никогда в этом летнем сезоне.

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Редакторы Who What Wear подготовили наиболее трендовые идеи удобных луков. Открытые фасоны одежды и свободный силуэт станут лучшим выбором в жаркие дни.

Льняной костюм с босоножками

Предпочитайте простые, но стильные вещи. Легкая льняная рубашка и свободные шорты, в сочетании с босоножками, станут отличным вариантом комфортного образа, сохраняющего прохладу.

Жилет и льняные брюки

Открытый жилет и широкие брюки из натуральной ткани – отличная комбинация, которая обеспечит модный внешний вид и убережет от жаркой погоды.

Черное платье с минималистическими босоножками

Не зависимо от фасона, классическое черное платье всегда является отличным выбором. Совместив этот предмет гардероба с минималистическими босоножками, у вас получится легкий и элегантный лук.

Белая юбка и черная футболка

Комбинация контрастного верха и низа всегда выглядит эффектно. Этим жарким летом отдайте предпочтение комфортным образам, созданным из светлой юбки и темной футболки.

Мини платье с А-силуэтом и солнцезащитные очки

Элегантное светлое платье, облегающее тело сверху и плавно расширяющееся к низу, прекрасно сочетается с темными очками.

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