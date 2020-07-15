Украинцы обратились с криком души из-за русского языка для детей в Киеве.

В столице Украины Киеве общение на украинском языке для детей в больницах, детсадах, спортивных секциях и других государственных и частных учреждениях практически недоступно.

Ребенок, который просто не понимает другого языка, страдает в единственном в мире месте, где имеет законное право говорить по-украински. Об этом киевлянин Иван Обереско написал на своей странице в Facebook.

Отец поделился историей о том, как в одной из столичной больниц его ребенок не понимал врача "скорой", которая говорила по-русски. По его словам, у девочки с рассеченным лбом "успокаивающие" слова медика только вызывали панику. При этом врач все равно не переходила на украинский язык.

"Понимаете, в Киеве (не в Харькове, из которого мы переехали не в последнюю очередь из-за того, что ребенку трудно найти круг общения и русскоязычные сервисы), блин, в Киеве найти какую-то секцию, садик, школу, чтобы там было не просто написано, что она украинская, а чтобы она была реально украиноязычной – это сраный квест", – отметил Обереско.

Мужчина подчеркнул, что рассказал историю в социальной сети не для того, чтобы критиковать врача и медсестер. Он выразил свое возмущение из-за того, что в 2020 году в Украине за украинский язык нужно "бороться и страдать".

"Но почему моему маленькому ребенку приходится страдать? Где он успел так нагрешить? Он еще маленькая как картофелина, а уже выгребает в единственном в мире месте, где имеет законное право говорить на украинском, другого такого места нет. Я про банальный доступ ребенка в украинской столице к банальному, блин, сервису – разговору на украинском в ситуации, когда другого языка ребенок в Украине не знает и не должен знать", – отметил отец.

На ситуацию обратила внимание журналист, заместитель главного редактора издания "Левый берег" Виктория Герасимчук. На своей странице в Facebook девушка написала, как государство встречает поколение детей, которые не понимают русского языка.

"Ребенок приходит в государственный садик, и там с ним разговаривают на русском. Родители ходят к заведующей, получают обещание, но занятия в садике все равно проводятся на русском языке, и дома ребенок рассказывает, что правильно говорить не "око", а "глазик". В конце концов родители слышат от садика аргумент о том, что все или почти все другие дети говорят на русском, и их родители хотят, чтобы с ними говорили на русском. Вы – агрессивное меньшинство, поздравляю", – возмутилась журналистка.

Публикация Виктории Герасимчук в Facebook Скриншот

Публикация Виктории Герасимчук в Facebook Скриншот

Публикация Ивана Обереско в Facebook. Скриншот

Публикация Ивана Обереско в Facebook. Скриншот

Публикация Ивана Обереско в Facebook. Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, часть нардепов от "Слуги народа" выступила против законопроекта своего коллеги Максима Бужанского относительно отсрочки перехода русскоязычных школ на украинский.