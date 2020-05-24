Метро Киева возобновляет работу после карантина: озвучены требования к пассажирам

В метро в Киеве, которое возобновит свою работу 25 мая, не будут пускать пассажиров без защитных масок.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, опубликованном на сайте КГГА. Кроме того, в метрополитене должны обеспечить санитарный контроль на входе в помещения станций.

В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания пассажирам должны проводить температурный скрининг. Если температура будет выше 37,2, человека на станцию не пустят.

В подземке должны обеспечить расстояния не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и к терминалам самообслуживания, на платформах, в вестибюлях станций.

Вестибюли и платформы станций будут промаркированы для соблюдения социальной дистанции.

"В случае скопления пассажиров – ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход) с целью соблюдения санитарных расстояний", – сказано в тесте.

Каждые 3 часа на остановках, на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена должны проводить дезинфекцию. Все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме (ручки дверей, кассовые окна, турникеты, поручни эскалаторов, вестибюли и платформы станций).

Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электродепо и на пункты технического обслуживания.

Водителей, машинистов, кондукторов, контролеров и другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты и контролировать состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции.

Открытие метро в Киеве Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, метро в Киеве возобновит работу с 25 мая. Администрация метрополитена заявила, что рассчитывает на поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима.

Эпидемиолог Людмила Смолина выразила мнение, что пребывание в метро после возобновления его работы может представлять угрозу с точки зрения заражения коронавирусом даже при условии, что пассажиры будут в масках и в перчатках.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!