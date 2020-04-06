Несмотря на карантин: в Киеве разрешат посещать храмы на Пасху

В Киеве не будут запрещать посещение храмов на Пасху, несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко 6 апреля в эфире одного из телеканалов. При этом он призвал максимально ограничить присутствие людей в храмах во время праздников.

"Приближается большой праздник Пасхи, и многие люди собираются пойти в церковь. Мы не можем запретить, это желание каждого", – заявил Кличко.

"Я встречался с представителями всех конфессий, я обратился к ним, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни, и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, попразднуйте этот день дома. Это крайне важно", – сказал мэр столицы.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Кличко заявил, что готов запретить в Киеве передвижение всех автомобилей, если ситуация с коронавирусом будет усложняться.

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