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8 апреля • обновлено в 21:46
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Как отметить Вербное воскресенье и Пасху в Киеве: Кличко дал совет горожанам

5.1т
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Киевлян призвали остаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху и не посещать церковь.

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С такой просьбой выступил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба чиновника.

"Сегодня (8 апреля) я снова встречаюсь с представителями всех конфессий. И снова буду говорить о соблюдении ограничений церквями и безопасности верующих. Вас же прошу и в Вербное воскресенье, и на Пасху остаться дома и праздновать в кругу родных", – отметил глава столицы.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Кличко заверил, что карантинные меры позволят скорее побороть эпидемию коронавируса.

"Речь идет о вашем здоровье и вашей безопасности. Несколько недель четкого соблюдения правил позволят нам раньше выйти из этого кризиса", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12:00 среды, 8 апреля, зафиксировано уже 294 случая заражения коронавирусом. Умерли 5 человек, выздоровели 12 жителей столицы.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Пасха Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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