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11 апреля • обновлено в 16:10
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Архиепископ УПЦ МП, который призывал игнорировать карантин, попал в больницу с коронавирусом

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Архиепископ, наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве (подчиняется УПЦ МП) Иона (Черепанов), который призывал игнорировать карантин, попал в Александровскую клиническую больницу с коронавирусом COVID-19.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Священнослужитель еще 9 апреля сообщил, что у него обнаружили это заболевание.

"Друзья, извините за долгое молчание! Вчера (10 апреля. – Ред.) лег в Александровскую больницу, состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю. Прошу молиться за меня!" – отметил архиепископ.

Архиепископ УПЦ МП, который призывал игнорировать карантин, попал в больницу с коронавирусом. Иллюстрация

Архиепископ УПЦ МП, который призывал игнорировать карантин, попал в больницу с коронавирусом. Иллюстрация

Он добавил, что "надеялся провести 11 апреля совсем по-другому", ведь 25 лет назад, в Лазареву субботу, его рукоположили в сан диакона.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ха ха ха)))это называется либо карма либо Бог наказал)))))))))))
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Дуракам закон не писан
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Петренко Мордехай
Петренко Мордехай
Мда... Вирусология vs православие: наука выигрывает у мракобесия с разгромным счётом. Уважаемые верующие, может пора принять тот факт, что бога нет, а религия - всего лишь грязный бизнес, и начать жить нормальной жизнью, где главные критерии - трезвость ума, широта взглядов и критическое мышление?
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Петренко Мордехай, Бог есть а церкви да во многих случаях это бизнес Но человек должен не в церкви жить а а миру и жить придерживаясь заповедей
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Петренко Мордехай, "может пора принять тот факт, что бога нет" - людина не може жити без віри. Тож один вірить у Бога, другий у бога (гроші), а дехто вірить у всякі дрібниці й розповідає іншим про людський розум й атеїзм.
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