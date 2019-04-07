В Киеве полиция задержала парня за листовки против Зеленского: сеть кипит

В Киеве полицейские задержали общественного активиста движения "Відсіч" и майдановца Леонида Овчаренко из-за листовок против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского "СТОП Зе Реванш".

Об этом рассказала режиссер Марна Мирзаева на своей странице в Facebook, уточнив, что правоохранители применили силу. В сети на этой почве разгорелся скандал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня моего друга общественного активиста Леонида Овчаренко полиция задержала за раздачу листовок "СТОП Зе Реванш!". Было задействовано для этого 15 полицейских. Леонида силой вынесли на руках в машину и доставили в райотдел на Прорезной 12б. Составляют протокол об административном правонарушении. По версии полиции, проходила "незаконная агитация", – написала она.

Юрий Бирюков / Facebook

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал, что полиция позволила себе множество нарушений таким задержанием.

"Нет, это не Россия и не Белорусь, не Венесуэла и не Северная Корея. Это Киев, Украина. Группа "Відсіч" собиралась общаться с людьми, рассказывать им про угрозу реванша. Они не являются членами избирательного штаба, не являются штатными агитаторами, не брали деньги из предвыборного фонда - вот то самое слово "волонтеры", это вот про них. Ворох нарушений законов сотрудниками полиции... Ну, они ж готовятся к трибуналам, да", – отметил он.

Відсіч

Активист Олег Слабоспицкий рассказал, что в листовках не было никаких призывов к голосованию за конкретного кандидата на втором туре выборов.

"Парадокс в том, что в листовке нет призыва голосовать за конкретного кандидата и она ничего не нарушает. Подлизывания Авакова Зеленскому выходит на новый уровень", – возмутился он.

Украинский историк и политолог Александр Палий пообщался по поводу задержания Овчаренко с полицейскими и выяснил возмутительный факт.

"Полицейский сказал, что агитатор на Майдане нарушил права "ПРЕЗИДЕНТА Владимира Зеленского"(!) Видео с этой фразой в Стриме уже выложены, сейчас его режут, с этой коронной фразой. Должен сказать, хороший знак такая оговорка – значит Зеленский им не будет. Режим Зеленского начал репрессии против украинцев еще до прихода к власти! Никакой агитации и контрагитации в листовках, за которые задержали парня, нет, – только сухие факты", – подчеркнул он.

Палий призвал украинцев прийти к офису Зеленского с требованием доказать, что он в соответствии со статьей 108 Конституции Украины способен выполнять полномочия Президента по мотивам здоровья, и что он не является наркоманом. Соответствующее мероприятие состоится 9 апреля.

В полиции составили административные протоколы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что административные материалы будут направлены в Шевченковский районный суд для принятия решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!