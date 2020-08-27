Фильм 'Славянск. Начало войны' получил престижную награду в Украине

Картина "Славянск. Начало войны" получилапобеду в номинации "Документальный фильм" профессионального телерейтинга "Снято в Украине".

Об этом рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на личной странице в Facebook. Он также поблагодарил всех причастных к созданию фильма (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наш с Татьяной Терещенко, Игорем Свиридовым и Екатериной Кириченко полуторачасовой фильм "Славянск. Начало войны", показанный на телеканале ICTV 14 октября в День защитника Украины, победил в экспертном голосовании номинации "Документальный фильм" профессионального телерейтинга "Снято в Украине". Спасибо всем причастным", – написал Шевченко.

Фильм "Славянск. Начало войны" получил награду Facebook Артема Шевченко

Напомним, документальный фильм "Славянск. Начало войны" – это хронологический сборник важнейших эпизодов битвы за Славянск, захват которого отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 стал началом вооруженной военной агрессии на Донбассе.

Фильм "Славянск. Начало войны" стал лучшей документальной лентой Facebook Артема Шевченко

Авторы фильма использовали архивные видео и записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, принимавших главные решения в те бурные времена: Арсеном Аваковым, Александром Турчиновым, Петром Порошенко, Степаном Полтораком, Дмитрием Ярошем и другими.

Церемония награждения "Снято в Украине" Facebook Артема Шевченко

Видео церемонии награждения "Снято в Украине":

Фильм "Славянск. Начало войны": смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский фильм о Героях ВСУ "Наши котики" взорвал росТВ. Творческий эксперимент украинских кинематографистов не на шутку разозлил одиозного ведущего пропагандистской передачи "60 минут" на канале "Россия 1" Евгения Попова, и он разразился бурными возмущениями в прямом эфире.

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