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Фильм "Славянск. Начало войны" получил престижную награду в Украине

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Кино
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Фильм 'Славянск. Начало войны' получил престижную награду в Украине

Картина "Славянск. Начало войны" получилапобеду в номинации "Документальный фильм" профессионального телерейтинга "Снято в Украине".

Об этом рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на личной странице в Facebook. Он также поблагодарил всех причастных к созданию фильма (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наш с Татьяной Терещенко, Игорем Свиридовым и Екатериной Кириченко полуторачасовой фильм "Славянск. Начало войны", показанный на телеканале ICTV 14 октября в День защитника Украины, победил в экспертном голосовании номинации "Документальный фильм" профессионального телерейтинга "Снято в Украине". Спасибо всем причастным", – написал Шевченко.

Фильм "Славянск. Начало войны" получил награду

Фильм "Славянск. Начало войны" получил награду Facebook Артема Шевченко

Напомним, документальный фильм "Славянск. Начало войны" – это хронологический сборник важнейших эпизодов битвы за Славянск, захват которого отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 стал началом вооруженной военной агрессии на Донбассе.

Фильм "Славянск. Начало войны" стал лучшей документальной лентой

Фильм "Славянск. Начало войны" стал лучшей документальной лентой Facebook Артема Шевченко

Авторы фильма использовали архивные видео и записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, принимавших главные решения в те бурные времена: Арсеном Аваковым, Александром Турчиновым, Петром Порошенко, Степаном Полтораком, Дмитрием Ярошем и другими.

Церемония награждения "Снято в Украине"

Церемония награждения "Снято в Украине" Facebook Артема Шевченко

Видео церемонии награждения "Снято в Украине":

Фильм "Славянск. Начало войны": смотреть онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский фильм о Героях ВСУ "Наши котики" взорвал росТВ. Творческий эксперимент украинских кинематографистов не на шутку разозлил одиозного ведущего пропагандистской передачи "60 минут" на канале "Россия 1" Евгения Попова, и он разразился бурными возмущениями в прямом эфире.

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УкраинаВойна на Донбассеукраинское киноООСкиноАртем Шевченко
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