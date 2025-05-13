Звезды 'Великолепного века' снялись в одном сериале: как сейчас выглядят актрисы, которые сыграли Хюррем Султан. Фото

Звезды популярного турецкого историко-драматического телесериала "Великолепный век" воссоединились, чтобы принять участие в новом проекте. Актриса Мерьем Узерли, которая перевоплотилась в молодую Хюррем Султан, и ее коллега по цеху Вахиде Перчин, сыгравшая Роксолану в более зрелом возрасте, вместе работают над созданием фильма "Семья Шакира Паши: Чудеса и Скандалы".

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На просторах турецких соцсетей появилось немало фотографий из сериала, на которых можно увидеть, как изменились знаменитости. Так, например, Мерьем Узерли предстала перед камерами не с привычными ярко-рыжими волосами, а с блондинистыми прядями, а вот Вахиде Перчин покрасилась в темно-каштановый.

"Семья Шакира Паши: Чудеса и Скандалы" – сериал, пронизанный большим количеством интриг и тайн. События в проекте начинаются в 1912 году, а в центре сюжета лежат довольно неспокойные и неординарные отношения между членами рода Шакира Паши – одного из самых богатых людей того времени.

События в ленте начинают активно развиваться после того, как сын главы семьи Джеват Шакир возвращается с учебы за границей. Он приезжает в родную страну с женой-итальянкой Аниеси и новорожденным ребенком. Его избранница привлекает внимание Шакира Паши, поэтому после первой же встречи он влюбляется в свою невестку. Это становится началом "войны" между сыном и отцом.

В актерский состав сериала вошли: Мерьем Узерли, Фират Таниш, Джем Йигит Узюмоглу, Дениз Капецца, Вахиде Перчин, Нилсу Берфин Актас, Хелин Кандемир, Шехер Деврим Якут, Онур Дурмаз и Ягмур Баскурт.

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