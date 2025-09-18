Звездный сериал 'Утреннее шоу' продлили на 5 сезон: когда премьера

Сериал "Утреннее шоу" официально продлили на пятый сезон на платформе Apple TV+, о чем было объявлено за день до премьеры четвертого сезона, которая состоялась 17 сентября 2025 года. Эта драма, получившая премию "Эмми", продолжает захватывать зрителей историями о закулисье утреннего новостного шоу и сложностях медиа-индустрии.

В главных ролях — Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые воплощают ведущих канала UBA. Четвертый сезон поднял планку, исследуя темы дезинформации, дипфейков и борьбы за правду в современном мире. Пятый сезон обещает еще больше эмоциональных поворотов и острых социальных вопросов, пишет Variety.

Четвертый сезон "Утреннего шоу", который уже вышел, задал тон для будущих событий, сосредоточившись на слиянии медиа-компаний UBA и NBN. Слоган сезона подчеркивает актуальность: "В мире, изобилующем дипфейками, теориями заговора и корпоративным сокрытием, — кому можно доверять?".

Сюжет раскрывает борьбу редакции за правду в условиях поляризованной Америки, где грань между реальностью и манипуляциями стирается. В звездный актерский состав, кроме Энистон и Уизерспун, вошли Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Николь Бихари и Джон Хэмм. Новые лица, такие как Аарон Пьер, Уильям Джексон Харпер, Бойд Холбрук, Марион Котийяр и Джереми Айронс, добавили свежести четвертому сезону.

Творческая команда сериала остается неизменной: шоураннером выступает Шарлотта Стаудт, а режиссером — Мими Ледер. Продюсированием занимается компания Media Res с участием Hello Sunshine (Риз Уизерспун и Лорен Нойштадтер) и Echo Films (Дженнифер Энистон и Кристин Хан).

Исполнительные продюсеры, среди которых Майкл Элленберг и Зандер Леманн, продолжают работать над созданием качественного контента. Их совместная работа обеспечивает сериалу репутацию одного из флагманов Apple TV+. По словам Мэтта Чернисса, руководителя программного отдела Apple TV+, сериал не только развлекает, но и вызывает отклик у зрителей по всему миру благодаря мощному актерскому составу и провокационным историям.

Пятый сезон "Утреннего шоу" обещает продолжить традицию сериала, сочетая драматические сюжетные линии с актуальными социальными темами. Точная дата премьеры пока не объявлена. Майкл Элленберг, исполнительный продюсер, выразил благодарность Apple TV+ и зрителям за поддержку, отметив, что команда с нетерпением ждет возможности раскрыть новые грани истории. Сериал остается верным своей миссии — освещать сложности медиа-индустрии и человеческих отношений. Ожидается, что пятый сезон сохранит фокус на острых вопросах, таких как дезинформация и борьба за доверие аудитории.

"Утреннее шоу" с момента дебюта в 2019 году стало одним из самых успешных проектов Apple TV+, получив многочисленные награды и признание критиков. Сериал известен своей способностью сочетать личные драмы героев с глобальными общественными проблемами, такими как сексуальные домогательства, медиа-власть и манипуляции информацией. Каждый сезон поднимает планку, предлагая зрителям не только развлечение, но и повод для размышлений. Четвертый сезон, который продлится до 19 ноября 2025 года, состоит из 10 серий, выходящих каждую среду. Пятый сезон, вероятно, продолжит этот формат, сохраняя еженедельный график релизов.

