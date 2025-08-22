Еще больше интриг: вышел трейлер 4 сезона сериала 'Утреннее шоу'

Популярный сериал о закулисье телевидения "Утреннее шоу" возвращается с четвертым сезоном. И создатели обещают еще больше драмы в эфире.

Видео дня

По крайней мере, на это намекает трейлер сезона, опубликованный на YouTube-канале стриминга Apple TV, который занимается производством шоу. Конечно, к своим ролям вернутся и две ключевые звезды – Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Действие сезона будет разворачиваться после слияния двух телекомпаний в холдинг UBN, а хронологически – через два года после финала третьего сезона. Новая команда программы "Утреннее шоу" будет пытаться не всегда честными и этическими методами выстроить свои отношения.

Брэдли (Уизерспун) и Алекс (Энистон) очевидно начнут работу на обновленном телеканале с оптимизмом. Однако, уже вскоре им станет понятно, что культура новой телекомпании требует от них большей ловкости, скорости, а местами даже жестокости и коварства в борьбе за лучшие сюжеты и интересные новости.

Трейлер демонстрирует напряженную конкуренцию, которая начнется в обновленной команде "Утреннего шоу". В частности из ролика понятно, что Брэдли попытается расследовать экологическую катастрофу, которая наносит серьезный вред людям, а Алекс попытается ей помешать в этом.

Зрителей сериала ждут конфликты на площадке, интриги в коллективе и новые рьяные персонажи. Более того, трейлер показывает агентов ФБР, которые придут в офис телекомпании с явно серьезными намерениями. Так что фанатам "Утреннего шоу" скучать не придется.

Известно, что шоураннером четвертого сезона стала сценаристка Шарлотта Стоудт. Также в команду вошла режиссер Мими Ледер, которая любит создавать в своих проектах масштабную драму. Среди новичков каста – обладательница "Оскара" Марион Котийяр, Джереми Айронс, и Джон Хэмм. Премьера новых эпизодов состоится уже 17 сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет 5 сезон хитового сериала Netflix "Эмили в Париже".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.