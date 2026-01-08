Россияне снова претендуют на 'Оскар'? 'Запрещенного' в Украине актера номинировали на премию Гильдии киноактеров США

Россиянин Юрий Колокольников стал номинантом на престижную премию Гильдии киноактеров США, которую часто называют "репетицией перед Оскаром". Шанс побороться за награду он получил за роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос", который, кстати, убрали из своего перечня многие украинские стриминги именно из-за участия артиста из РФ.

Как указано на сайте Deadline, лента получила номинацию в категории "Выдающаяся игра ансамбля в драматическом сериале". На награду претендует весь актерский состав кинокартины.

Стоит отметить, что хотя Юрий Колокольников и нередко снимается в международных проектах, не избегает возможности хвастаться своим происхождением. Более того, он даже сравнивал себя с российским диктатором Владимиром Путиным, мол, их обоих знает весь мир.

"Когда создатели "Игры престолов" анонсировали новый сезон с моим участием, тут начался такой шквал и бум. Не ожидал такого масштаба! Помню, была большая конференция с представителями всех медиа, и я на ней, по моему мнению, был как... Путин", – выдал актер.

А вот в конце августа 2025 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Колокольникова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности нашей страны.

Однако, к сожалению, такое развитие событий не заставляет организаторов мировых кинопремий и режиссеров бойкотировать россиян. Так, например, в прошлом году артист из страны-агрессора Юрий Борисов был номинирован на премию Гильдии киноактеров США в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора". Хотя тогда награду забрал Киран Калкин, лента с участием россиянина все же получила "Оскар".

"Анора" буквально создает идеализированный образ "русского мира". Главная героиня фильма, секс-работница Анора, знакомится с сыном российского олигарха Ваней, который "спасает" ее от не самой лучшей жизни и дарит шанс на светлое будущее. В ленте звучит русский язык, упоминаются традиции страны-агрессора, а их стиль жизни изображен в положительном ключе.

Более того, проект стал "воротами" для российских актеров Юрия Борисова, Марка Эйдельштейна, Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой в Голливуд. После выхода ленты они привлекли к себе внимание зрителей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Госкино запретило показ 7 фильмов в Украине из-за российских актеров.

