Захватывающий и магический: вышел трейлер украинского фильма 'Мавка. Настоящий миф'

История Мавки из мультфильма "Мавка. Лесная песня" получит неожиданное продолжение уже этой весной. Это будет не сиквел, а самостоятельная игровая лента в жанре романтического фэнтези "Мавка. Настоящий миф". И в сети стал доступен полноценный трейлер будущего фильма.

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании FILM.UA Group, которая занимается производством ленты. Датой премьеры станет 1 марта 2026 года.

Создатели фильма обещают расширение Вселенной Мавки совершенно новой историей. В отличие от "Лесной песни", "Настоящий миф" будет ориентирован на более взрослую аудиторию. И, хотя сюжет в общих чертах будет базироваться на поэме Леси Украинки, однако авторы на этот раз обещают больше опираться на украинскую мифологию, в которой мавки предстают причудливыми и опасными лесными созданиями, а не сказочными героинями.

Сюжет ленты описывают так: "События фильма разворачиваются в древних лесах Украины во время Русалочьей недели — магического периода, когда мифические существа выходят из Темного озера на охоту за грязными человеческими душами. Группа студентов-биологов отправляется в эту местность с научной экспедицией, игнорируя мрачные предостережения местных жителей. Именно здесь и пересекаются судьбы главных героев истории — Мавки (Арина Бочарова) и Лукьяна (Иван Довженко)".

За режиссуру "Настоящего мифа" отвечает постановщица короткометражной ленты "Обними меня" и клипмейкер Катя Царик. Она работала над такими музыкальными видеоработами как KAZKA — "Плакала", The Hardkiss — "Обійми", Скрябин — "Старі фотографії". Сценарий к ленте написал опытный Ярослав Войцешек, на счету которого скрипты к фильмам "Мавка. Лесная песня", "Конотопская ведьма", "Пульс", "Захар Беркут". Большинство актеров в ленте – дебютанты. Однако увидят зрители и настоящую звезду украинского кино Вячеслава Довженко.

Оригинальный мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал абсолютным рекордсменом по кассовым сборам среди всех лент украинского производства. Его сборы только в Украине превысили 4,1 млн долларов, а в мировом прокате анимация собрала почти 18 миллионов долларов. Показы "Мавки" охватили более 80 стран, включая Европу, Ближний Восток, Северную Африку, Австралию и другие регионы.

