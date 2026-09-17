"Голодные игры": вышел трейлер нового фильма популярной франшизы

Новая часть популярной франшизы "Голодные игры" выйдет уже через два месяца, и студия Lionsgate продолжает подогревать интерес зрителей. Фанатам представили новый трейлер будущего фильма, который носит подзаголовок "Рассвет перед жатвой".

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Ролик, опубликованный на YouTube-канале студии, обещает еще более жестокие сцены. В Украине фильм выйдет в прокат 19 ноября.

Видеоролик начинается, похоже, с парада трибутов на стадионе, который заполняет фиолетовый и желтый дым, который выпускают дирижаблями, похожими на дроны. За кадром раздается голос Вуди Харрельсона: "Никто и никогда не выигрывает Игры. Точка. Есть те, кто выжил. Победителей нет". Президент Кориолан Сноу в исполнении Рэйфа Файнса наблюдает за шествием конных экипажей, когда в карету главного героя фильма, молодого Хеймитча Абернати, где также едет Луэлла (Молли МакКанн), попадает сигнальная ракета. "Это мои Игры. И то, как ты умрешь, зависит только от меня", – говорит Сноу Хеймитчу.

Экранизация новейшего романа Сюзанны Коллинз рассказывает о юбилейных 50-х ежегодных Голодных играх, которые предусматривают "вдвое больше трибутов, вдвое больше славы", как провозглашает Друзилла в исполнении Гленн Клоуз. Зрители также могут мельком увидеть Цезаря Фликермана в исполнении Кирана Калкина, который говорит трибутам: "Выглядите живыми, детки, пока мы еще можем это делать".

Фильм режиссера Фрэнсиса Лоуренса "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" возвращает зрителей в мир Панема и рассказывает о молодом Хеймитче Эбернати (Джозеф Зада). Лоуренс снял картину по сценарию Билли Рэя. В актерский состав также вошли Эль Фаннинг, Майя Хоук, Уитни Пик, Бен Ван, Лили Тейлор и другие.

Франшиза "Голодные игры" включает пять романов, проданных тиражом более 100 миллионов экземпляров по всему миру и переведённых на 52 языка, а также киновселенную из пяти фильмов, собравшую в мировом прокате более 3,4 миллиарда долларов. Книга "Восход солнца на жатве" разошлась тиражом более 1,5 миллиона экземпляров по всему миру за первую неделю, показав самый успешный дебют среди всех частей книжной серии Коллинз.

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