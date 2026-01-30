Вышел трейлер сериала 'Повелитель мух': когда премьера экранизации

В 2025 году мир потряс жестокий, но откровенный сериал о проблемах взросления "Переходный возраст". И пока Netflix собирает награды за свой успешный проект, его сценарист Джек Торн вместе с британской корпорацией ВВС уже готовит к выходу четырехсерийную экранизацию романа Уильяма Голдинга "Повелитель мух".

Видео дня

На YouTube-канале корпорации вышел полноценный трейлер проекта. Премьера состоится на сервисе BBC iPlayer 8 февраля. Все эпизоды выйдут одновременно.

Это будет уже четвертая экранизация выдающегося произведения Голдинга, которое он создал в 1954 году и за которое получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, книга стала вдохновением для сериала "Шершни", в этом году получившего продолжение на финальный четвертый сезон.

Новая попытка перенести события "Повелителя мух" на экран состоялась при поддержке семьи Голдинга. Поэтому критики ожидают, что сериал будет максимально приближенным к своему первоисточнику.

Сразу после своего выхода, роман английского писателя имел огромный успех. В мире, который оправлялся от последствий Второй мировой войны, он без прикрас показывал хрупкость цивилизации и условность морали. На примере своих героев-детей Голдинг продемонстрировал, как быстро человек возвращается к первобытной жестокости, стоит исчезнуть внешним правилам и контролю.

"Повелитель мух" рассказывает о группе мальчиков разного возраста, которых вывозили самолетом из охваченной войной Англии, однако авиакатастрофа забрасывает их одних на необитаемый остров. Лидерство быстро захватывает мальчик по имени Ральф. Однако сообщество вскоре распадается на два племени – вожаком второго становится диковатый Джек. Неизбежно в группе детей вспыхивает насилие, которое приводит к трагедии. Детям приходится не только научиться выживать, но и столкнуться с "концом невинности".

По словам Торна, он старался не показать приключения мальчиков в дикой природе. Акцент в сериале делается на моральной составляющей. Сценарист, который уже исследовал зарождение в ребенке влечения к злу, на этот раз изучает как исчезновение контроля неизбежно размывает границы морали и человечности.

Большинство актеров сериала, а их в сериале более 30 – новички, не имеющие никакого большого опыта. Так Ральфа воплотил Уинстон Соерс, а его соперника Джека сыграл Лоркс Пратт – его зрители вскоре увидят в роли Драко Малфоя в сериале по "Гарри Поттеру". Третьего ключевого персонажа Рохлю воплотил Дэвид Маккенна. Также в ролях: Айк Тэлбот (Саймон), Томас Коннор (Роджер), Ноа Флеминг (Сэм) и Кассиус Флеминг (Эрик).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет четвертый сезон "Теда Лассо" и какой неожиданный поворот сюжета ждет зрителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.