Вышел трейлер новых 'Голодных игр': напряжение зашкаливает. Видео

Студия Lionsgate представила трейлер долгожданного приквела "Голодных игр". Фильм получил подзаголовок "Рассвет перед жатвой" и выйдет в украинский прокат 19 ноября.

Дублированный ролик был опубликован на YouTube-канале компании SVOEkino Film Distribution, которая занимается прокатом ленты в нашей стране. В основу фильма лег одноименный роман Сюзанны Коллинз 2025 года. "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" сосредоточатся на предыстории молодого Геймича Абернати. Лента перенесет зрителя на 24 года назад от событий оригинального фильма.

Будущий наставник Катнис Эвердин участвует в юбилейных 50-х Голодных играх. Поскольку эти Игры становятся второй Почвертью (устраивают каждые четверть века), каждому дистрикту Панема приходится отправить в Капитолий вдвое больше трибутов, чем обычно. Поэтому вместо стандартных 24 детей на смерть будут соревноваться сразу 48 участников. Однако, не все из них согласны идти на заклание, поэтому среди участников Игр зреет бунт.

Роль молодого Геймитча в "Рассвете перед жатвой" досталась Джозефу Заде. Компанию ему в кадре составят настоящие звезды: Джесси Племонс в роли молодого Плутарха Гевенсби, Рэйф Файнс, который воплотит зловещего президента Сноу, Гленн Клоуз в роли представительницы Дистрикта 12 Друзиллы Сикл, Киран Калкин, который воплощает эксцентричного ведущего Цезаря Фликермана, и Эль Фаннинг, которая сыграет молодую Эффи Бринк. Также в фильме снялись Маккенна Грейс в роли Мейсили Доннер, Майя Хоук – молодая Вайресс, Уитни Пик в роли Ленор Дав Бейрд (возлюбленной Геймитча) и Келвин Харрисон-младший в роли юного Бити Латье.

Режиссерское кресло "Восхода на жатве" снова занял Фрэнсис Лоуренс, а сценарий написал Билли Рэй. Авторы ленты отмечали, что Геймитч, которого во франшизе играет Вуди Харрельсон, всегда был любимцем зрителей. Поэтому его предыстория стала для команды настоящим творческим вызовом.

