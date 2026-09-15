Вышел трейлер нового сезона сериала "Люпен": когда премьера

"У нас появился новый Люпен". Именно эти потрясающие слова звучат в начале трейлера долгожданной четвертой части сериала "Люпен" от Netflix. Релиз новых серий шоу состоится 23 октября.

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И действительно, в ролике зрителям прямо говорят – изобретательный Ассан Диоп идет по следам того, кто пытается быть буквально им самим. Герой прибегает к своим привычным уловкам, принимая разные облики и сея путаницу на каждом шагу, но коварный соперник ускользает в последний момент.

События четвертой части "Люпена" разворачиваются через четыре года после финала предыдущего сезона. Ассан стремится отбыть свой тюремный срок и выполнить обещание, данное сыну, – отправиться к семье в Сенегал. Однако его планы рушатся из-за таинственного заявления, подписанного именем Люпена: в нем говорится о серии ограблений, которые должны одновременно произойти в нескольких музеях.

Конечно же, в главную роль в сериале вернется Омар Си. Его игра и мастерский сценарий в сочетании с талантливой режиссурой сделали "Люпена" одним из самых популярных неанглоязычных проектов Netflix за все время существования платформы. Да и в целом – одним из самых больших хитов сервиса, даже если учитывать англоязычный контент.

В четвертой части к Омару Си присоединятся Людивин Санье, Антуан Гуи, Суфиан Герраб, Ширин Бутелла, Тео Кристин и Лайка Блан-Франкар. Создателем сериала по-прежнему является Джордж Кей в сотрудничестве с Франсуа Узаном и при участии Мари Руссен, Флорана Мейера и Тиграна Розина.

Режиссерами четвёртой части выступили Эдуар Салье, Эверардо Гут и Юго Желен. Производством занимается компания Gaumont при участии Carrousel Studios. Сценарий написали Матильда Арно, Жан-Ив Арно, Тигран Розин и Флоран Мейер.

Сериал "Люпен" вдохновлен творчеством Мориса Леблана и созданным им персонажем Арсеном Люпеном.

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