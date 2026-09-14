Когда выйдет новая экранизация "Кэрри" Кинга: трейлер сериала

Культовый роман Стивена Кинга "Кэрри" получит новую экранизацию. Этой осенью по мотивам дебютной книги мастера ужасов на стриминговом сервисе Prime Video выйдет сериал.

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И платформа уже опубликовала трейлер шоу. Первая в истории сериальная адаптация "Кэрри" появится на Prime Video уже 7 октября. Авторы обещают фанатам новое прочтение классической истории о взрослении, созданное шоураннером Майком Фленаганом, на счету которого такие хиты, как "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров" и другие. Он также снял четыре эпизода в качестве режиссера. А сам Стивен Кинг выступил исполнительным продюсером проекта.

По сюжету неуклюжая и отчужденная от сверстников школьница Кэрри Уайт проводит всю свою жизнь в четырех стенах родного дома под строгим присмотром слишком суровой матери Маргарет. Когда внезапная и преждевременная смерть отца бросает девушку в жестокий мир обычной государственной школы, Кэрри сталкивается с буллингом, причем таким, что всколыхнул всю местную общину. Девушка находится под постоянным давлением и повседневной жестокостью эпохи социальных сетей. И в этих условиях у нее пробуждаются таинственные телекинетические способности.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов и расширит оригинальное произведение Кинга. Продюсеры обещают более глубокое раскрытие персонажей и напряжение между ними. Шоу расскажет о мелких повседневных поступках, которые шаг за шагом ведут к одной трагической ночи.

Главную роль Кэрри Уайт исполнила Саммер Г. Хауэлл ("Проклятие Чаки"). Она получила эту роль после масштабного кастинга, на котором свои силы испытали более 1000 актрис.

Вместе с ней в основной актёрский состав вошли:

Саманта Сдоян ("Питт") в роли Маргарет Уайт

Сиена Агудонг ("Дом ужаса") в роли Сью Снелл

Элисон Торнтон ("Страна пожаров") в роли Крис Харгенсен

Джоэл Уэлетт ("Моя жизнь с парнями Уолтера") в роли Томми Росса

Джози Тота ("Буканьерки") в роли Тины

Артур Конти ("Битлджус Битлджус") в роли Билли

Талия Дудек ("Бегущий человек") в роли Эмалин

Эмбер Мидфандер ("Добыча") в роли мисс Дежарден

Мэттью Лиллард ("Крик") в роли директора Грейла

Дебютный роман Кинга "Кэрри" вышел в свет в 1974 году, положив начало карьере писателя, книги которого разошлись тиражом более 350 миллионов экземпляров по всему миру. Роман продержался 14 недель в списке бестселлеров The New York Times и был переведен на более чем 35 языков.

Экранизация Брайана Де Пальмы 1976 года, номинированная на премию "Оскар", закрепила культурное влияние этой истории. В этом году исполняется 50 лет с момента выхода того культового фильма.

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