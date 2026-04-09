Вышел трейлер нового сезона 'Рика и Морти': когда премьера

Популярный анимационный сериал "Рик и Морти" стремительно приближается к отметке в 80 выпущенных эпизодов, и останавливаться на достигнутом авторы не собираются. Телеканал Adult Swim официально презентовал свежий трейлер девятого сезона, который традиционно сочетает в себе сложные семейные взаимоотношения и опасные эксперименты.

Видеоряд, сопровождающийся энергичным хитом Билли Айдола "Rebel Yell", намекает на множество сюрреалистических вызовов, с которыми придется столкнуться семье Санчес. Зрители уже успели заметить в тизере отсылки к культовому аниме "Акира", противостояние с ожившей мебелью и появление загадочных двойников.

Премьера новых серий запланирована на 24 мая 2026 года на платформах HBO Max и Adult Swim.

Подробности сюжета и график выхода серий

Новый сезон будет состоять из десяти эпизодов, которые будут выходить по привычному еженедельному графику. Трейлер демонстрирует, что Рик Санчес остается верным своему стилю: он иронично комментирует долголетие сериала, намекая, что после девятого этапа фанатов ждет еще "неопределенное количество" будущих приключений. Такая уверенность главного героя подчеркивает культурное влияние проекта, который смог удержать высокую планку качества на протяжении многих лет.

Динамика трейлера обещает не только визуальное удовольствие, но и глубокое погружение в хаос, который стал визитной карточкой шоу. В частности, мы видим, как Смиты пытаются справиться с последствиями очередного неудачного изобретения дедушки, которое превращает бытовые вещи в угрозу для жизни. Авторы продолжают экспериментировать с поп-культурными кодами, интегрируя во вселенную сериала персонажей, напоминающих мастеров боевых искусств из старых фильмов.

Несмотря на впечатляющий успех, путь "Рика и Морти" к девятому сезону не был простым из-за ряда громких скандалов вокруг творческой команды. Самым серьезным испытанием стал разрыв сотрудничества с Джастином Ройландом в 2023 году после серьезных обвинений в правонарушениях. Хотя Ройланд годами не занимался административным управлением, он был голосом главных героев. С седьмого сезона эстафету перехватили Иен Кардони и Гарри Белден, чья работа позволила шоу безболезненно продолжить трансляцию.

Кроме кадровых перестановок, мультсериал вынужден балансировать в условиях нестабильного медиарынка и частых изменений в руководстве Warner Bros. Анимация часто становится первой жертвой при оптимизации бюджетов, однако "Рик и Морти" оказался чрезвычайно живучим проектом. Даже потенциальные слияния крупных корпораций, такие как возможный союз Warner Bros. и Paramount, пока не выглядят фатальными для сериала.

