Вышел трейлер нового мультика от Pixar 'Прыгуны': когда премьера

Анимационная студия Pixar сделала себе имя на мультиках, которые объясняют детям довольно сложные "взрослые" темы. И этой весной мы ждем от нее проект, посвященный теме экологии и гармоничного сосуществования животных и людей – полнометражный мультфильм "Прыгуны".

Студия уже представила полноценный трейлер будущего мультфильма. Дублированный на украинском языке ролик вышел на YouTube-канале официального дистрибьютора ленты, компании Kinomania.

В центре научно-фантастической, насыщенной фирменным юмором истории девушка по имени Мейбл, которая обожает животных и работает в исследовательском учреждении. Ей выпадает уникальная возможность воспользоваться новейшей технологией, которая позволяет "пересадить" человеческое сознание в сверхреалистичного робота-животное. Мейбл выбирает тело бобра, чтобы наконец понять, как живется лесным обитателям изнутри. Еще и шутит, что это будет приключение, как в фильме "Аватар".

Однако эксперимент идет не совсем по плану. Оказавшись в дикой природе, главная героиня вынуждена не только заводить друзей среди настоящих бобров, но и противостоять местному мэру, который имеет собственные планы на территорию, где живут эти животные.

В голосовой каст ленты вошли звезды первой величины. Так королеву насекомых озвучила Мерил Стрип, а того самого жадного мэра – Джон Хэмм. Также в оригинальный озвучке можно будет услышать Дэйва Франко, Бобби Мойнахана, Эдуардо Франко, а главную роль в проекте получила молодая актриса Пайпер Курда.

В мировой прокат мультфильм выйдет 6 марта 2026 года. Украинцы увидят премьеру на день раньше – 5 марта.

