Обогнал 'Лило и Стич': мультик 'Зоотрополис 2' стал самым кассовым в 2025 году

Похоже, что второй год подряд самым кассовым голливудским релизом станет мультфильм. В 2024 году это был сиквел анимации "Головоломка", в этот раз пальму первенства получает "Зоотрополис 2" от студии Disney.

Как пишет издание Variety, анимационная лента о животных-полицейских всего за три недели проката заработала 1,13 млрд долларов, обойдя летний хит – игровую адаптацию мультфильма "Лило и Стич". Сборы последнего на данный момент составляют 1,03 млрд долларов. Впрочем, обе голливудские ленты уступают главному кассовому хиту 2025 года – также мультфильму, но китайского производства. Сборы ленты "Нечжа 2" на данный момент достигли 1,9 млрд долларов в мировом прокате.

На этой неделе под эгидой Disney выходит еще один потенциальный кассовый хит – эпический фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Огонь и Пепел". Два его предшественника собрали в прокате 2 миллиарда долларов. Однако дата премьеры третьей части "Аватара" приходится на 19 декабря. Поэтому, вероятно, основная часть его кассовых сборов придется на следующий календарный год.

В пятницу, 12 декабря, "Зоотрополис 2" пересек отметку в 1 миллиард долларов после 17 дней в кинотеатрах. Тем самым мультфильм побил рекорд, став фильмом категории PG, который быстрее всех достиг этого рубежа. Сиквел занимает седьмое место среди крупнейших анимационных фильмов в истории, опережая оригинальный "Зоотрополис" 2016 года (1,025 миллиарда долларов во всем мире) и прошлогоднюю "Ваяну 2" (1,06 миллиарда долларов).

В течение выходных "Зоотрополис 2" добавил впечатляющие 131,1 миллиона долларов с 52 территорий. За третий уикенд зарубежные сборы ленты достигли 877 миллионов долларов. Причем особенно успешным сиквел стал в Китае, где он собрал 502 миллиона долларов. Для сравнения: "Мстители: Финал" собрали в Китае 632 миллиона долларов, став самым успешным голливудским релизом в Поднебесной.

