Вышел трейлер финального сезона 'Извне': когда премьера

Поклонники мистики получили долгожданный повод для радости, ведь сеть MGM+ официально представила первый тизер четвертого сезона сериала "Извне". Этот научно-фантастический хоррор уже успел стать настоящей легендой стриминга, получив звание самого популярного проекта в истории своей сети.

Высокое качество шоу подтверждается не только зрительским вниманием, но и впечатляющим рейтингом в 96% на платформе Rotten Tomatoes. Сюжет продолжает погружать зрителей в тайны кошмарного городка, который не отпускает своих случайных гостей.

Когда финальный сезон "Извне"

Ждать развязки осталось совсем недолго. Официальный старт четвертого сезона запланирован на воскресенье, 19 апреля. Первая серия выйдет в эфир на MGM+ в 21:00 по восточному/тихоокеанскому времени (в Украине – 20 апреля в 04:00).

Новый сезон обещает дать ответы на ключевые вопросы, которые держали аудиторию в напряжении на протяжении предыдущих лет. Производством снова занимается звездная команда во главе с создателем Джоном Гриффином и продюсерами Джеффом Пинкнером и Джеком Бендером.

В следующих эпизодах поиски выхода для обитателей ловушки станут еще более опасными и кровавыми. Главной интригой сезона станет личность таинственного Человека в желтом, а также последствия открытий, которые сделали Джейд и Табита. Зрителям покажут, смогут ли их знания стать тем самым ключом к возвращению в реальный мир, к которому они так стремятся.

Центральная фигура сопротивления, Бойд, которого неизменно играет Гарольд Перрино, предстанет перед самым трудным вызовом. Пока его физическое состояние и разум постепенно разрушаются под давлением обстоятельств, ему придется искать силы, чтобы удерживать общину от распада. Новый пришелец в городе также играет критическую роль в будущих событиях, которые могут открыть двери, которые лучше было бы оставить закрытыми навсегда.

Звездный состав

Сериал продолжает собирать на экране мощный актерский ансамбль, в который, кроме Перрино, входят Каталина Сандино Морено, Эйон Бейли, Дэвид Алпей и многие другие талантливые исполнители. Над созданием атмосферы работает опытная команда, за плечами которой такие хиты, как "Затерянные" и "Игра престолов".

